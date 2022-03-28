Kahkahalar ve alkışlarla prömiyer yaptı

Demet Akbağ
'ın 15 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüğü, Yılmaz Erdoğan
'ın 20 yıl aradan sonra yazdığı ilk tiyatro oyunu olan 'Aydınlıkevler' ilk gecesinde seyirciyi büyüledi. Kadrosunda Demet Akbağ ile birlikte Salih Bademci
, Burak Dakak
ve Sinem Ünsal
'ın yer aldığı 'Aydınlıkevler' ayakta alkışlandı. Finalde Akbağ "İlk oyunumuzda bizleri yalnız bırakmayan seyircimize çok teşekkür ederiz. Bu çalışmada emeği geçen herkesi sahneye davet etmek istiyorum" diyerek tüm ekibi sahneye davet etti. Oyun sonrası ise kuliste pasta kesildi.