CSO’da görev değişimi! CSO’nın tarihinde ilk kez bir kadın müdür oldu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bağlı olduğu yasa ve yönetmelik gereği her yıl Mart ayında gerçekleştirdiği beş kişiden oluşan yönetim kurulu seçimlerini 2 Mart 2022 tarihinde tamamladı. Çoğunluğu kadın sanatçılardan oluşan yeni yönetim kurulu daha önceki yönetim kurullarında görev almış deneyimli sanatçılardan oluşuyor. Seçim sonucuna göre bir yıl süreyle görev alacak yeni müdür, müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinin isimleri şöyle;

Müdür: Sibel Ayhan Bayer "Flüt Sanatçısı"

Müdür Yrd.: Yaz Irmak "Viyolonsel Sanatçısı"

Üye: Yaman Nuri İrun "Fagot Sanatçısı"

Üye: Tuğba Tamer Türeli "Keman Sanatçısı"

Üye: Artemis Sis Balkız "Viyola Sanatçısı"

CSO Tarihinin İlk Kadın Müdürü

Sibel Ayhan Bayer, 196 yıllık tarihi ile ülkemizin en köklü sanat kurumu olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihinde ilk kez bir kadın sanatçı, müdür olarak Orkestra'yı temsil edecek.