Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri CSO’da görev değişimi! CSO’nın tarihinde ilk kez bir kadın müdür oldu
Giriş Tarihi: 30.3.2022 17:08

CSO’da görev değişimi! CSO’nın tarihinde ilk kez bir kadın müdür oldu

CSO’da görev değişimi! CSO’nın tarihinde ilk kez bir kadın müdür oldu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 1826 yılında kurulan, geçmişi cumhuriyetten uzun bir tarihe dayanan, uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği konserlerle tarihinden bu yana Türkiye’nin en değerli sanat kurumlarından biri… CSO’nun yeni yönetim kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın seçim sonuçlarını onaylaması üzerine 29 Mart 2022 tarihinde görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bağlı olduğu yasa ve yönetmelik gereği her yıl Mart ayında gerçekleştirdiği beş kişiden oluşan yönetim kurulu seçimlerini 2 Mart 2022 tarihinde tamamladı. Çoğunluğu kadın sanatçılardan oluşan yeni yönetim kurulu daha önceki yönetim kurullarında görev almış deneyimli sanatçılardan oluşuyor. Seçim sonucuna göre bir yıl süreyle görev alacak yeni müdür, müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinin isimleri şöyle;

Müdür: Sibel Ayhan Bayer "Flüt Sanatçısı"

Müdür Yrd.: Yaz Irmak "Viyolonsel Sanatçısı"

Üye: Yaman Nuri İrun "Fagot Sanatçısı"

Üye: Tuğba Tamer Türeli "Keman Sanatçısı"

Üye: Artemis Sis Balkız "Viyola Sanatçısı"

CSO Tarihinin İlk Kadın Müdürü

Sibel Ayhan Bayer, 196 yıllık tarihi ile ülkemizin en köklü sanat kurumu olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihinde ilk kez bir kadın sanatçı, müdür olarak Orkestra'yı temsil edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
CSO’da görev değişimi! CSO’nın tarihinde ilk kez bir kadın müdür oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA