Baharın temsilcisi Adana Portakal Çiçeği karnavalı

Bu yıl yaşanan bir diğer güzellik ise Kültür ve Turizm bakanı M. Nuri Ersoy'un karnavala katılması oldu. Karnaval günü davetli basın ile kahvaltı yapan bakan Ersoy önümüzdeki seneden itibaren karnavala destek vereceklerinin müjdesini verdi. Kültür, sanat, turizm ve gastronomi şenliği haline gelen karnavalın adını dünyaya da duyurmak adına böylesi gelişmeler çok kıymetli. Memleketimde her yer turuncu ve portal kokarken, insanlar sokaklarda Adana müzikleri ile dans ederken portakallı lezzetler de yarıştı. Karnavalda aldığım bir diğer güzel haber ise Adana'nın asli takımlarından Adana Demirspor'un ligde çok iyi gittikleri oldu.

Eğer ligi başarılı şekilde tamamlarlarsa takım Avrupa'da boy gösterecek haliyle de Avrupa'nın dev takımları ve taraftarları Adana'da ağırlanacak. E hadi Adana Demir şimdi tam zamanı! Her daim başarılı sanatçıların doğduğu topraklar , gastronomide ülkemin yıldızlarından olan Adana'yı son yıllardaki başarıları ile anmak ne güzel. Henüz ziyaret etmemiş olanları ise en kısa sürede ziyarete ve hatta önümüzdeki karnavala şimdiden davet ediyorum. Kültür, sanat, gastronomi, coşku dolu günlerden sonra pişman olmayacaksınız.

Birlik beraberliğe, bir şeyleri en renkli hali ile yaşamaya ihtiyacımız olan şu günlerde ne iyi geldi bu karnaval havası… Karnavalın fikir babası Ali Haydar Bozkurt'un da sözleri ile ne güzel yılın bu zamanları hep bir araya gelip, hep tek yürek oluyoruz..!