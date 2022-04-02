“Mavi Elma” sergisini Başbakan Sucuoğlu açtı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi ve resim sanatçısı Doç. Dr. Mustafa Hastürk'ün Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 35 eserden oluşan "Mavi Elma" adlı kişisel resim sergisi kadın-erkek ilişkisine, Adem ile Havva'dan başlayarak mitolojik ve dinsel açıdan farklı bir bakış getiriyor. Sergi 15 Nisan'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, "Yakın Doğu Ünivesitesi'ne her geldiğimde farklı bir gelişim ve üretim görüyorum. Burası, sanat ve teknolojinin üretildiği bir merkez. Ülkemizin yerli otomobili bu merkezde üretiliyor. Birçok canın kurtarıldığı üniversite hastanesi de burada. Bilim üreten fakülteleri ve birbirinden önemli müzeleri ile sadece ülkemizin değil Akdeniz'in ve dünyanın en önemli sanatsal zenginliğine de ev sahipliği yapıyor" dedi.

Yakın Doğu Oluşumu'nun sanattaki öncü rolünden bahseden Doç. Dr. Hastürk, "İnsanlık ve ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Fakat biz hiç durmadık. Sanata tutunduk, sanat ürettik. İnanıyorum ki gelecek nesiller de kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel öncülüğünde başlattığımız bu sanatsal üretime devam edecek. Kıbrıs Türk'ü sadece kendisinden önce var olan sanatsal varlıkları korumakla kalmayacak; kendi ürettikleriyle bu topraklara damgasını vuracak" diye konuştu.