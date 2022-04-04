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Giriş Tarihi: 4.4.2022 15:49

“Dünya sahnelerinden genç Türkler -8-!”

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Dünya sahnelerinden genç Türkler -8-!”

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 2021-2022 Sanat Sezonu boyunca Dünya çapında başarılarıyla ün yapmış genç Türk sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kompozisyon Bölüm Başkanı şef Naci Özgüç yönetiminde gerçekleşecek olan konserde, eğitim hayatı boyunca girdiği yarışmalarda birincilikler elde eden, yeniliklere imza atan yetenekli piyanist Başar Can Kıvrak solist olarak yer alacak.

Programın ilk yarısında Başar Can Kıvrak, Klasik dönemden Romantik döneme geçiş sürecine büyük katkı sağlamış ve gelmiş geçmiş en etkileyici bestecilerden biri olarak kabul edilen Alman müzisyen Ludwig van Beethoven'ın 3 numaralı konçertosunu seslendirecek.

Programın ikinci yarısında, 19. yüzyılın en önemli Romantik dönem bestecilerinden Alman piyanist ve orkestra şefi Johannes Brahms'ın 4 numaralı senfonisi eseri yer alacak.

08 Nisan 2022 Cuma akşamı saat 20.00'da Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda izleyebilirsiniz.
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“Dünya sahnelerinden genç Türkler -8-!”
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