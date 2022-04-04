"Gül Baba Senfonik Şiiri" dünya prömiyerini yaptı

KANUNİ CENAZESİNE KATILDI

Senfoninin bestecisi İlyas Mirzayev, senfoniyi kaleme almadan önce araştırmalar yaptığını, besteleme sürecinin bir buçuk yıl sürdüğünü söyledi. Beste ve Gül Baba hakkında Mirzayev, "Bektaşî dervişi olan Gül Baba Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğdu. Elinde tahta kılıcı, başında sarı kırmızı gülü ile her daim 'Gül Baba' diye anıldı. Fâtih Sultan Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde birçok savaşa katıldı ve 1541 Budin seferinde şehit oldu. Cenazesine Kanuni ile birlikte 200.000 askerin katıldığı rivayet ediliyor. Namazını Şeyhülislam Ebussuud Efendi kıldırdı. Çok önemli bir şahsiyet... Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat benden onun adını yaşatmak için beste istedi. Bende dört bölümden oluşan bu senfoniyi besteledim. Gül Baba hala aramızda ben öyle hissediyorum. O yüzden onun ölümsüzlüğünü ön plana çıkaran bir eser yaptım" bilgilerini paylaştı.

ESER YURT DIŞINDA DA İCRA EDİLECEK

CSO ADA Ankara'da prömiyeri yapılan beste hakkında Mirzayev, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Macar şef Domonkos Heja yönetimindeki konserle eseri ortaya koyduk. CSO çok önemli ve köklü bir orkestra. Onların sahnelemesi benim için ayrı bir gurur. Eser Budapeşte, Paris ve Londra'da da en iyi orkestra ve şeflerle sahnelenecek" dedi.

TÜRBENİN AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPMIŞTI

Gül Baba Kanuni Sultan Süleyman'ın davetiyle 1530'lu yıllarda Macaristan'ın Budin şehrine giderek tekke kuran Anadolu erenlerindendir. Türkiye ve Macaristan hükümetlerinin iş birliğiyle restorasyonu yapılan Macaristan'daki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2018 tarihinde yapmıştı.