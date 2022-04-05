CSO’da ilk kez kadın müdür iş başında! Flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer, projelerini anlattı

Flüt sanatçısı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sibel Ayhan Bayer, " Türkiye'nin en önemli sanat kurumlarından birinin müdürü olmak çok özel bir duygu. Heyecanlıyım. Yapmak istediğimiz çok güzel projeler ve konserler var. Orkestradaki sanatçı arkadaşlarımızla beraber çalışacağımız bir dönem arzuluyoruz. Kafamda pek çok proje var. Şu an konserleri ve turneleri planlıyoruz. Eğitim, çocuk konserleri yapmaya devam edeceğiz. CSO'da üç yıl kadar yönetim kurulu üyeliği yaptım. CSO cumhuriyetten de eski. 196 yıllık bir kurum. Büyük salonun seyirci kapasitesi 2023 kişi. Cumhuriyetimizin 100. Yılını anımsatan bir sayı Burada müdür olmak büyük bir sorumluluk. Bizler burada CSO dinleyicileri için varız. Her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

CSO GENÇ MÜZİSYENLERİ DESTEKLİYOR

Genç müzisyenlerin başvurdukları yarışmalardaki performanslarını takip ettiklerini belirten Bayer, "Genç müzisyenlerin sahneye çıkması lazım. Yetişmekte olan sanatçıyı seyirciyle buluşturmak gerekiyor. Biz onlara konser programımızda yer veriyoruz. CSO orkestrası ile beraber konser verebilecek solisti, besteciyi, şefi takip ediyoruz. Sahneye çıkarıyoruz. Konser veren ünlü virtüöz sanatçılarından eğitim almalarını sağlıyoruz. CSO Akademi diye bir projemiz var. 4 yıl önce temelleri atıldı. Akademiyi en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ MÜZİKLE İÇ İÇE

Bayer, müziğe olan tutkusunun küçük yaşlarda başladığını dile getirirken sözlerini şöyle sürdürdü:

"9 yaşında flüt çalmaya başladım. Flüt benim organım gibi artık. Enstrüman olmadan bir yere gittiğimde rahatsız hissediyorum. Yoğun bir iş tempom var ama sonuç güzel olduğu zaman yorgunluğu öyle güzel unutuyorsunuz ki... Çok güzel atmosfer yaşatabildiğiniz bir konser sonrası yorgunlukların hepsi unutuluyor.

Genç müzisyenlere tavsiyem. Kendilerini, hep daha iyisini yapabilmek için zorlasınlar. Yetkinliklerinin üst sınırına ulaşmaya çalışsınlar. Ben de gençken uzun süre yurt dışında yaşadım. Orada bir orkestranın Türkiye temsilciliğini yaptım. Festivallere katıldım. Avrupa Birliği Karma Filarmoni Orkestrası'nda Türkiye temsilciliği yaptım. Orkestradaki tek Türk'tüm. Gençler de tüm bunları yapabilir, kendilerine güvensinler."