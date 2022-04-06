“Frida” Sanatseverler ile buluşacak

Repetitörler; Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Serbülent Biçer, Kürşat Kılıç. Müzikleri Arturo Maquez, Jose Pablo Moncayo, Can Aksel Akın' a, koreografi ve rejisi Özgür Adam İnanç'a, dramaturjisi Füsun Ataman Berke'ye ait olan eserin dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını ise Tarı Deniz yaptı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi bale sanatçılarının yer aldığı eserin başlıca rolleri; Frida (Çocukluğu- Gençliği): Tutku Barın Tümen, Olgun Frida: Özlem Şenormanlılar, Diego Rivera: Ozan Demirbaş, La Muerte (Ölüm): Burak Serkan Cebeci, Guillermo Kahlo (Baba): Ender Üçdemir, Matilde Calderon Gonzalez (Anne): Selğan Çavdaroğlu, Cristina (Kız Kardeş): Meltem Ayar, Mathilda (Kız Kardeş): Pınar Humar, Alejandro Gomez Arias: Niyazi Cingöz, Lupe Marin: Risa Ochiai, Tina Modotti: Seda Dereli, Micklantecuhtli: Ketevan Chkhikvadze, Quetzalcoatl: Miray Boyacıoğlu, Breton: Tugay Ak, Doktor: Cem Çilingir, Matador: İsmail Şereflioğlu.