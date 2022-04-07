Aktüel Tarih 2. Sayısında “Yıldırım Bayezid” dosyasıyla raflardaki yerini alıyor

Bir diğer röportajda ise Hayrunnisa Alan ile, gündemle alakalı olarak Rusya'nın bugünkü gücünün Timur'dan kaynaklı olup olmadığını "Rusya, dünyaya Timur'un armağanı mı?" başlığıyla konuştuk. Haşim Şahin ile yaptığımız bir röportajda da "Somuncu Baba'nın Bursa'yı neden gizlice terk ettiği" üzerinde durduk.



Sefa Özkaya, ilginç hikayeler ve anekdotlarla "Osmanlı klasik döneminde top teknolojisi" yazısıyla dosyamızda yer aldı. Hakan Kekeç, "Yıldırım Bayezid'in esaretinden ve öldükten sonra neden kemiklerinin yakıldığından" bahsettiği bir yazı yazdı. "Bayezid'in ölümünden sonra niçin Mahmud Hayrânî türbesine gömüldüğünü", Hakan Yılmaz gündeme getirdi. Musa Şamil Yüksel, "Timur ve Yıldırım'ın mektuplarını" ele aldığı bir yazı yazdı. Ardından Mustafa Alican, 'öteki mercek'le oluşturduğu, "Ankara Savaşı'na Semerkand'dan bakmak" adlı metnini kaleme aldı.



Altay Tayfun Özcan ise "Seyyahların gözünden Yıldırım ile Timur" hakkında bir metin yazdı. Tarih boyunca oldukça ilgi çeken bir diğer konuyu da "Osmanlı'nın ikinci kurucusu: Çelebi Mehmed" adıyla Fatih Çalışır kaleme aldı. Samet Altıntaş, "Yıldırım Bayezid'in sanat eserlerine yansıyan imajı"ndan bahsetti. Burhan Çağlar ise, çok merak edilen bir konuyu, "Emir Timur'un mezarından çıkanlar" adıyla ele aldı. Olgay Söyler, "Yıldırım'ın Gazi dervişleri: Kazerûnîler"i anlatan bir yazı yazdı. Haldun Eroğlu, "Şehzade katlinin yasalaşmasına giden sürec"i ele aldı.



Yine çok tartışılan önemli konuları; "Şeyh Bedreddin'in fıkıh eserleri"ni Mustafa Bülent Dadaş, "Börklüce Mustafa'nın alim mia zındık mı" olduğunu ise Dursun Gümüşoğlu yazdı. "Bayezid'in manevi oğlu Stefan" isimli yazısıyla, Hüseyin Mevsim de Aktüel Tarih'in bu sayısında yer aldı. Nihat Nasır ise Bursa Belediye Başkanı ile "Bursa'yı artık yıkarak güzelleştirebiliriz" adlı bir röportaj yaptı. Aysel Kaya, "Troya'nın çalınan eserleri"ni kaleme aldı. Ayçin Kantoğlu, İlahi Komedya adlı eser üzerinden yola çıkarak, "Dante'nin İslam algısı"nı inceledi. Sadettin Ökten, yaptığımız röportajda "İslami şehir tasavvurunun mümkün olup olmadığı"ndan bahsetti. Mustafa Tatcı ise, daha önce hiç yayımlanmayan "Akşemseddin'in Nutk-ı Şerif şerhi"ni ilk kez Aktüel Tarih için kaleme aldı.

Mikro Mevlid dosyamız için ise, Ömer Tuğrul İnançer ile "Süleyman Çelebi ve Mevlid"i konuştuk. Yine Mustafa Özçelik, bu mini dosya için, "Yûnus'tan sonraki Yûnus: Süleyman Çelebi" adlı yazısını kaleme aldı.

Ekrem Demirli, "Molla Fenârî" yazısında, Osmanlı'nın bilim ortamından ve Molla Fenârî'den bahsetti. Chodkiewcz'in Velayet Mührü İbn Arabi Öğretisinde Nübüvvet ve Velayet isimli kitabını, mütercimi Birol Biçer "Chodkiewcz'in velayet mührü" adıyla tanıttı. Mustafa Akar, İslam'ın Cennet Evleri adlı inceleme/deneme yazısıyla Aktüel Tarih'e katkıda bulundu.