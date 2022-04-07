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Giriş Tarihi: 7.4.2022 16:16 Son Güncelleme: 7.4.2022 16:16

CSO ADA Ankara’da İskandinav Ezgileri

ANKARA
CSO ADA Ankara’da İskandinav Ezgileri

Devlet Çoksesli Korosu, İskandinav bestecilerin eserlerini Norveçli Şef Ragnar Rasmussen yönetiminde CSO ADA Ankara’da sanatseverlerle buluşturacak. Daha önce Norveç Ulusal Gençlik Korosu, Dünya Gençlik Korosu, Letonya Devlet Korosu gibi birçok prestijli toplulukla çalışan Rasmussen, 2019 yılında konuk şef olarak katıldığı Walter Strauss Masterclass’ının ardından ikinci kez Türkiye’de konser verecek.

"Aynı Güneşin Altında" başlıklı konsere, Norveçli müzisyen ve besteci Henning Sommerro ise akordeonu ve vokal performansıyla renk katacak. Programda Sommerro'nun Norveç folklorunu yansıtan besteleri ve Türkiye için özel olarak bestelediği müziklerin yanı sıra, Mevlana'nın "Bu Irmak" şiirini notalara döktüğü "This River" eseri de yer alacak.

YENİ NESİL KLAVYE "SEABOARD" USTA ELLERDEN DİNLENECEK

Piyano klavyesinin yepyeni bir versiyonu olan ve tasarım olarak dalgaya benzediğinden dolayı "seaboard" olarak adlandırılan enstrümanı, Ankaralı müzikseverler, Rasmussen'in usta ellerinden 16 Nisan akşamı saat 21.00'de duyacak. Rasmussen'in icrası sırasında elektronik müzik ve koro müziği arasında ahenkli bir köprü kurulacak.

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CSO ADA Ankara’da İskandinav Ezgileri
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