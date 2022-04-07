İslam Medeniyetleri Müzesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan ve 10 bin metrekare kapalı alanda kurgulanan İslam Medeniyetleri Müzesi, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek, pek çoğu daha önce teşhir edilmemiş 800'e yakın eserin sergilendiği İslam Medeniyetleri Müzesi, 1200 yıllık geçmişin izlerini taşıyor.

7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam sanatının gelişimini yansıtan 800'e yakın eserin sergilendiği müze, Türk Dokuma Sanatı, Hz. Peygamber'e Atfedilen Eserler, İslam Sanatında Mimari ve Dekoratif Ögeler, İlk Mabet Kabe, Şam Evrakı, Kur'an-ı Kerim ve Mahfazaları, İslam'da Bilim, Berat ve Fermanlar, Hüsn-i Hat, Tılsımlı Gömlekler, Osmanlı'da Giyim, Destimal Geleneği, Sanduka Puşideleri, İslam'da Fetih, Türk Çini Sanatı, İslami Sikkeler olmak üzere 15 tematik bölümden oluşuyor.

Ziyaretçiler müzeye geldiklerinde bu bölümlerde, Peygamber Hazreti Muhammed'in temsili ayak izi, Kabe kapısı perdesi, tılsımlı gömlekler, padişah kaftanları, Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, dervişlerin tespihleri, padişah kılıçları ve daha birçok eseri görme imkanı bulacak.

Müze, selatin camilerinin ana kubbelerinin tavana yansıtıldığı bölüm, İslam medeniyetinin suya atfettiği mana ab-ı hayat enstalasyonu, müziğin iyileştiren gücünün anlatıldığı ses istasyonları, Kur'an-ı Kerimlerin yer aldığı bölümlerde kullanılan ultrasonik hoparlör teknolojisiyle dikkati çekiyor.

Sergide Teknoloji ile tarihi mirasın bir araya getirileceği ve bir köprü kurma fırsatı bulacak.