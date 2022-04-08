El yazması asırlık "Kutsal Risalet: Yazma Mushaf Sergisi" açıldı

Kutsal emanetler içerisinde yer alan 10 asırlık Abbasilerden başlayıp Selçuklular ve Osmanlılar döneminde 70'den fazla hat sanatçısının el yazması musaflar Kuran-ı Kerimler Atatürk Kültür Merkezi Galeresinde vatandaşın ziyaretine sunuldu.

10 asırlık 70 'den fazla hat sanatçısının yazdığı en küçük ve en büyük Kuran-i Kerim'in yer aldığı Kutsal Risalet: Yazma Mushaf Sergisi"'nde yer aldığını belirten Yazma eserler Kurum Başkanı Muhittin Mecit,"70'den fazla hat sanatçısının yazmış olduğu el yazması aralarında altından yazılmış Kuran-ı Kerimler yer almaktadır. 10 Asırlık döneme ait Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlı dönemlerine ait musaflar sergilenmektedir. Sergide Padişahlar ve valide sultanların musafları da yer alıyor. Yakutun ve şeyh Hamdullah'ın ve talebelerinin musafları sergileniyor. Serginin en değerli musaflarından birisi Şeyh Hamdullah ve talebesi Hayrettin efendinin musaflarıdır. Musaflar arasında Parşüment üzerine altınla yazılmış 10.yüzyıllık musaf ve en küçük musafla en büyük musaf kuran-ı Kerim bulunmaktadır. Musaflar arasında Fatih Sultan Mehmet için , Yıldırım Beyazıt İçin yazılmış Memlük Sultanı Berkük Han'ın hediyesi olan Musaflarda büyük ilgi görmektedir." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi-AKM Galeri salonunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı musaflar sergi açıldı.

Mukaddes kitap Kuran-ı Kerim'in yazılan en güzel kitaplarını görmek için vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.