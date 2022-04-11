Dört sanatçının sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açılışını yapacağı sergiler Kırgız sanatçılar Kubanychbek İbragimov, Asein Dzhumabekov ve Kadyr Bekov'a ait üç ayrı kişisel resim sergisi ile sanatçı İsmail Gündoğan'ın "Kuş" temalı kişisel heykel sergisinden oluşuyor.

Kubanychbek İbragimov'un kişisel resim sergisi "Kaktüsler Arasındaki Ev" 40 eserden, Asein Dzhumabekov'un kişisel resim sergisi "Renklerin Sihri" 50 eserden, Kadyr Bekov'un kişisel resim sergisi "Renklerin Melodisi" ise 60 eserden oluşuyor. Üç sanatçının kişisel resim sergileri toplamda 150 eseri sanatseverlerle buluşturacak. Sanatçı İsmail Gündoğan'ın muhteşem bir el işçiliği ile metalden şekillendirdiği 15 kuş heykelini bir araya getiren "Kuş" adlı heykel sergisi de açılışı yapılacak bir diğer sergi. Toplamda 165 eşsiz eseri bir araya getirecek olan dört sergi, Nisan ayı boyunca ziyarete açık olacak.

Her üçü de Kırgızistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği Sanatçılar Birliği üyesi olan Kubanychbek İbragimov, Asein Dzhumabekov ve Kadyr Bekov, bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası sergide yer aldı. 165 eseri bir araya getirecek olan "Kaktüsler Arasındaki Ev", "Renklerin Sihri", "Renklerin Melodisi" ve "Kuş" sergileri ile birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından açılan sergi sayısı ise 406'ya ulaşacak.