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Giriş Tarihi: 13.4.2022 09:25

Doğuştan iki kolu olmayan Alman korno sanatçısı Adana’da sahne alacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Doğuştan iki kolu olmayan Alman korno sanatçısı Adana’da sahne alacak

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası bu hafta, hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi istedikten sonra hiçbir şeyin engel olamayacağını kanıtlayan bir solisti ağırlayacak. Doğuştan iki kolu olmayan, eşsiz yeteneğe sahip Alman korno sanatçısı Felix Klıeser (32) solist olarak yer alacak.

Klasik müziğin en zor üflemeli çalgılarından olan kornoyu virtüöz derecesinde ayak parmaklarıyla çalıp harikalar yaratan, sayısız ülkede birçok prestijli orkestrayla konser veren, dünyanın tek engelli korno sanatçısı Klieser, Türkiye'deki senfoni orkestrasıyla ilk konserini Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda verecek.

Programın ilk bölümünde R. Strauss'un 1 numaralı korno konçertosunu Adanalı sanatseverler için yorumlayacak. Ailesinin tüm engellemelerine karşı çıkarak müziği seçip Kolombiya'nın ilk kadın orkestra şeflerinden biri olan dünyaca ünlü Cecilia Espınosa yönetiminde gerçekleşecek konserin, ikinci yarısında F. Schubert'in 4 numaralı "Trajik" adlı senfonisi yer alacak.

Konser 15 Nisan 2022 Cuma günü saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda sahnelenecek.

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Doğuştan iki kolu olmayan Alman korno sanatçısı Adana’da sahne alacak
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