Başkentin Kültür ve Sanat Adası 'CSO ADA Ankara'nın yeni sanat yönetmeni Ozan Binici oldu. Başkent'te sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmaya, fark yaratacak yeni deneyimler sunmaya, ülkemizin ve dünyanın önde gelen sanatçı, topluluk ve orkestraları Binici'nin sanat yönetmenliğinde ağırlanacak.

ÖNEMLİ POZİSYONLARDA GÖREV ALDI

Ankara'da kültür sanatın nabzını tutan CSO ADA Ankara'nın sanat yönetmeni deneyimli isim Ozan Binici oldu. 2006-2012 yılları arasında İBB Orkestralar Müdürlüğü'nde aranjör ve öncülüğünde oluşturulan oda müziği topluluklarında müzik yönetmeni olarak çalışan Binici, 2012-2016 yılları arasında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı. 2016-2021 yılları arasında İBB Kültür A.Ş. sanat yönetmenliğini üstlenen ve kültür varlıklarının tanıtımı alanında önemli katkılar sağlayan Binici, Şerefiye Sarnıcı ve Tekfur Sarayı'nda Uluslararası Erken Dönem ve Barok Konserler ile oda müziği ve resital serilerini düzenleyip, sanat yönetmenliğini yaptı.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ BESTELERE İMZA ATTI

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümünü mezunu olan Binici, aynı zamanda Türk Müziği Çalgıları ve Oda Orkestrası için 6 Halk Türküsü Düzenlemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Bandosu'nun siparişi üzerine 4 Halk Türküsü Düzenlemesi, Dört El Piyano için Türk Halk Dansı üzerine Çeşitlemeler, Klarinet ve Piyano için Noktürn, Solo Piyano için Küçük Süit, Solo Piyano için Bagatel, Üsküdar (Ses, Piyano ve Oda Orkestrası Için Rapsodi), Yine Bir Gülnihal Teması üzerine Varyasyon, ''Sen Bu Yaylaları Yaylıyamazsun'' Trabzon Türküsü (Flüt, Obua, Klarinet, Korno ve Fagot için Düzenlemesi), Çeçen Kızı (Hüseyni Oyun Havası) Flüt, Arp ve Klasik Kemençe için Düzenlemesi, Eine Kleine NachtMusik (Küçük Bir Gece Müziği) Sol Majör Yaylı Çalgılar Serenadı No13 KV 525 W.A.Mozart (Flüt, Obua, Klarinet ve Fagot için Düzenlemesi), Solo Flüt için Tasviri Müzik, Bir Tema üzerine Varyasyonlar, iki Lied (Çocuklar için ),Vatan Marşı (Çocuklar için), Ud ve Kanun için Hicaz Makamında Envansiyon, Tanburi Cemil Bey Üslubunda Ferahfeza Makamında Saz Semaisi, Acemasiran Makamında Klasik Takım, Sultaniyegah Longa, Tekirdağ Yöresi için Karşılama, Kütahya Yöresi için düzenlemelere imza attı.