ÇÜ Devlet Konservatuvarı yeni yeteneklerini arıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gereken hijyen kurallarına birebir uyduklarını belirten Prof. Güler, "Öğrenciler randevu sistemiyle sınava alınacak. Müzik bölümü için sınav tanıtım semineri 13-14-15-16-17 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru yapan ve seminere katılmak isteyen öğrenciler gruplara ayrılarak randevulu şekilde çağrılacak.

Randevu listeleri en geç 10 Haziran 2022 Cuma günü devletkonservatuvari.cu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Bale bölümü için sınav tanıtım semineri 13-15-17 Haziran 2022 tarihinde yapılacak. Başvuru yapan ve seminere katılmak isteyen öğrenciler gruplara ayrılarak randevulu şekilde çağrılacaktır. Randevu listeleri en geç 10 Haziran 2021 cuma günü devletkonservatuvari.cu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır." şeklinde konuştu.