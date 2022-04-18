Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri ÇÜ Devlet Konservatuvarı yeni yeteneklerini arıyor
Giriş Tarihi: 18.4.2022 13:41

ÇÜ Devlet Konservatuvarı yeni yeteneklerini arıyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇÜ Devlet Konservatuvarı yeni yeteneklerini arıyor

Ulusal ve uluslararası alanda birçok sanatçı yetiştiren Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla yetenek sınavı düzenliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ulviyye Güler, her yıl gerçekleştirilen yetenek sınavının bu yılda yapılacağını ifade etti. Başvuruların 11 Nisan-10 Haziran tarihleri arasında yapılacağını ifade eden Prof. Güler, sınavın 20-21-22-23-24 Haziran tarihlerinde randevulu şekilde yapılacağını ve randevu tarihlerinin ise en geç 17 Haziran tarihinde devletkonservatuvari.cu.edu.tr adresinden yayınlanacağını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gereken hijyen kurallarına birebir uyduklarını belirten Prof. Güler, "Öğrenciler randevu sistemiyle sınava alınacak. Müzik bölümü için sınav tanıtım semineri 13-14-15-16-17 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru yapan ve seminere katılmak isteyen öğrenciler gruplara ayrılarak randevulu şekilde çağrılacak.

Randevu listeleri en geç 10 Haziran 2022 Cuma günü devletkonservatuvari.cu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Bale bölümü için sınav tanıtım semineri 13-15-17 Haziran 2022 tarihinde yapılacak. Başvuru yapan ve seminere katılmak isteyen öğrenciler gruplara ayrılarak randevulu şekilde çağrılacaktır. Randevu listeleri en geç 10 Haziran 2021 cuma günü devletkonservatuvari.cu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır." şeklinde konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
ÇÜ Devlet Konservatuvarı yeni yeteneklerini arıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA