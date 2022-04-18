“Dünya Sanat Günü Onur Ödülleri” sahiplerini buldu

"15 Nisan Dünya Sanat Günü Onur Ödülleri" töreninde moderatörlüğü Artshop Yayınevi Sahibi Vedat Akdamar ve İstsanat Derneği Başkanı Seramik Sanatçısı Yıldız İbram yaptı. Açılış metnini okuyan Yeliz Nur, Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın, Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam'ın 2011 yılında önerisi ve UNESCO'ya bağlı IAA/ Uluslararası Sanat Derneği'nin onayı ile 2012 yılından beri "Dünya Sanat Günü" olarak kutlandığını belirtti.

İstanbul Sanat ve Kültür Derneği Onursal Başkanı, Şair-Yazar, Eski Emniyet Müdürü Osman Öztürk, "Bu özel günün açılışını, asırlara damga vuran ve hepimizin malumu olan soruyla yapmak istiyorum. Sanat sanat için midir, yoksa sanat toplum için midir? Birçok açıdan yorumlara açıktır elbette bu sorunun cevabı, ancak cevap ne olursa olsun, sanat insan içindir. İnsanı insan yapan, ruhu besleyen, dünyayı anlamlı kılan, sanattır. Ulu Önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden çok iyi bildiğimiz gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sanat hayattır" dedi.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Sn. Enver Yücel ise, sanatın yüceliğine, eğitimde sanatın işlevine ve kültürel mirasın korunmasına işaret etti. Yücel, liderliğini yaptığı okullarda sanata tüm bilim dallarında olduğu gibi önem verildiğini ve yeni kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuarda da gençlere sanatsal yetkinlik kazandırmak, sanat ve kültürünün gücünü dünyaya tanıtmak için içtenlikle çaba gösterdiklerini kaydetti.