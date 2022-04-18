Ünlü yönetmen Selçuk Aydemir ilk tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor

Aydemir tarafından yazılan ve yönetilen "Şaşırt Beni" oyunu, kötülerle onlar gibi olmadan mücadele edemeyeceğine karar veren fakat bunu bir türlü beceremeyen bir yazarın hikayesini anlatıyor. Oyunun kadrosunda, Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Erduran, Adem Türker gibi ünlü isimler yer alıyor.

İLK OYUN TİYATRO SEVERLER TARAFINDAN MERAKLA BEKLENİYOR

"Şaşırt Beni" perdelerini 23 Nisan Cumartesi saat 21.00'de ve 24 Nisan Pazar 16.00'DA Türker İnanoğlu Tim Maslak Show Center'da açmaya hazırlanıyor. Filmleri ve dizileriyle milyonları güldüren Selçuk Aydemir'in ilk oyunu tiyatro severler tarafından merakla bekleniyor.