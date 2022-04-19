“Ocak” karma sergisini Bakan Taçoy açacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan 407'nci sergi olan "Ocak" adlı karma sergide 14 akademisyen sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 42 eseri yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek "Ocak" adlı karma sergi, 06 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan Güzel Sanatlar Ocak Sergisi'nde, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ödüllü sanatçı akademisyenlerinin resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan eserleri sergilenecek.