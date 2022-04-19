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Giriş Tarihi: 19.4.2022 16:47

“Ocak” karma sergisini Bakan Taçoy açacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Ocak” karma sergisini Bakan Taçoy açacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan "Ocak" adlı karma sergi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından, 21 Nisan 2022 Perşembe günü saat 17.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan 407'nci sergi olan "Ocak" adlı karma sergide 14 akademisyen sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 42 eseri yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek "Ocak" adlı karma sergi, 06 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan Güzel Sanatlar Ocak Sergisi'nde, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ödüllü sanatçı akademisyenlerinin resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan eserleri sergilenecek.

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“Ocak” karma sergisini Bakan Taçoy açacak
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