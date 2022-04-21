23 Nisan cumartesi “Unıq İstanbul” da çocuklarla buluşuyor

Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'a özel, çocuklar için Teknovia İletişim tarafından özenle hazırlanmış 23 Nisan Çocuk Festivali'nde Ecrin su Çoban'ın konser ve söyleşisiyle, Güldür Güldür Oyuncularından Açelya Topaloğlu ve Burak Topaloğlu'nun ile Selena dizisinin Hades'i Sinan Çalışkanoğlu gerçekleşecek söyleşilerde çocuklarla buluşacak. minika'nın Medya Deneyim Alanı ile yer alacağı etkinlikte çocuklar bir dakikalığına YouTuber olacak ve çekilen videolar katılımcı çocuklarla paylaşılacak. Çocuklar ayrıca Maceracı Yüzgeçler'in sevilen karakterleri Biba ve Tuti ile de tanışma ve fotoğraf çektirme fırsatı yakalayacak.

Etkinlikte ayrıca; Oyuncak Oynuyorum YouTube kanalıyla Leyla Günay, yüksek akrobasi gösterileri, illüzyon gösterileri, BKM Mutfak çocuk atölyesi, Singo Songo TV konseri, Funky Kids konseri, Astronot ve Metaverse deneyimi, inanılmaz bilim gösterisi, eğlence bandosu, tahta bacak gösterisi, jonglör gösterisi, Poi Şov, dev jenga, ebeveyn çocuk tiyatrosu, kukla atölyesi, çikolata yapım atölyesi, anne-çocuk pasta atölyesi, yumuşak şeker yapım atölyesi, resim boyama atölyeleri, pandomim gösterileri, çocuk survivor parkurları, oyun dünyasının sevilen gamerları, boomwhackers, müzikaller, yarışmalar, alışveriş alanları, yüzlerce sürpriz hediye de çocukları bekliyor olacak.

23 Nisan duygusunu yaşatmak için açılış ve kapanış kortejlerinin de yapılacağı etkinlikte tüm gün eğlencenin temposu hiç düşmeyecek.

23 Nisan Cumartesi günü 10:00-20:00 saatleri arasında gerçekleşecek ve ziyaretçilerin biletle giriş yapacağı etkinlik alanında, girişten sonra tüm aktivite, söyleşi ve atölyeler ücretsiz katılıma açık olacak.

Biletler Biletix' te!

3 yaş altı çocuklar için ücretsizdir.