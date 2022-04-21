CSO ADA Ankara’da 23 Nisan coşkusu

Nisan akşamı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri" ile başlayacak etkinlikler, 23 Nisan'da "Aynı Bahçenin Çiçekleri 23 Nisan Piktes" ve Devlet Çoksesli Korosu'nun "Geleceğe Çok Ses" konserleri ile devam edecek. Ücretsiz konserlerin de bulunduğu etkinlikler Ankaralı minik izleyicileri bekliyor.

CSO ÇOCUKLAR İÇİN ÇALACAK

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel bir konserle kutlayacak. 22 Nisan Cuma akşamı CSO ADA Ankara Ana Salon'da gerçekleşecek konserde genç besteci ve orkestra şefi Tolga Taviş'in çocuklar için bestelediği "Fonikler Köyü" isimli eseri ve 23 Nisan'a yönelik çocuk marşları seslendirilecek. İzleyiciye 360 derecelik bir izleme deneyimi sunan CSO Ana Salon'da gerçekleşecek konser, CSO ADA ANKARA'nın teknik altyapısıyla eş zamanlı olarak TRT3'ten de dinlenebilecek.

OKULLAR DEVLET ÇOKSESLİ ÇOCUK KOROSU İLE SAHNEDE

Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ve Mine Özalp yönetimindeki Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, 23 Nisan coşkusunu "Birlikte Söyle: Geleceğe Çok Ses" başlıklı konserle yaşatacak. Özgün Ersoy'un piyano ile eşlik edeceği konserde 7 kardeş okul, Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ve Devlet Çoksesli Korosu bir araya gelerek; sayısı 600'ü bulan katılımcıyla beraber şarkılar söyleyecek. Çocuklara yönelik etkinlikler ile başlayacak olan konser, 23 Nisan Cumartesi günü CSO gerçekleştirilecek.

AYNI BAHÇENİN ÇİÇEKLERİ

CSO ADA Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülteci çocukların eğitim sistemine entegrasyonu için yürüttüğü PİKTES projesi kapsamında, İstanbul'daki mülteci ve Türk çocuklardan oluşan koronun; 'Aynı Bahçenin Çiçekleri' konserine ev sahipliği yapacak. Ses sanatçısını Doç. Dr. Aylin Şengün Taçı liderliğinde, Türk müziğindeki çok sevilen İstanbul türkülerinden yola çıkarak hazırlanan repertuvarda, ilk ve ortaokul öğrencilerinden oluşan koro, 23 Nisan Cumartesi günü neşeyle şarkı söyleyecek.