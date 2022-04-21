Dünya müziklerinden örnekler sunacaklar

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Bi Dünya Müzik" sloganıyla yola çıkan, İtalyanca anlamı "Neşeli Topluluk" olan "Allegra Ensemble" konserini 23 Nisan 2022 Cumartesi saat 20:30'da Opera Sahnesi'nde gerçekleştirecek. Türk halk müziği ezgilerini klasik müzik ve caz ile harmanlayarak seslendiren, aynı zamanda dünya müziklerinden de örnekler sunan grup, sanatseverle buluşacak.

Soprano Mehlika Bilgin Karadeniz, 1. Keman'da Ümmiye Özdem, 2. Keman'da Şenzelita Aykanat, Viyola'da Melda Sak, Viyolonsel'de Hande Ulutaş, Flüt/Mandolin/Vokal'de Müjde Akden, Perküsyon'da Irmak Tokgöz ve Piyano'da Gülriz Tunca'nın olduğu, düzenlemelerini Osman İşmen'nin yaptığı konserde türküler, tangolar, müzikaller, fadolar, şansonlar ve klasik caz parçaları klasik müzik enstrümanları ile çok sesli icra edilecek.