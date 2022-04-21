Gündoğdu Vakfı ve ÇDSO Flarmoni işbirliği

Gündoğdu Vakfı'nın desteklediği etkinlikte 1991 doğumlu ve doğuştan iki kolu olmayan, eşsiz yeteneğe sahip Alman korno sanatçısı Felix Klıeser solist olarak yer aldı. Klasik müziğin en zor üflemeli çalgılarından olan kornoyu virtüöz derecesinde ayak parmaklarıyla çalıp harikalar yaratan, sayısız ülkede birçok prestijli orkestrayla konser vermiş, dünyanın tek engelli korno sanatçısı Klieser, Türkiye'de ki senfoni orkestrasıyla ilk konserini Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdi ve programın ilk bölümünde R. Strauss'un 1 numaralı korno konçertosunu Adanalı sanatseverler için yorumladı.

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının Adana'da sanat İçin çok önemli bir değer olduğuna işaret edip, "İşbirliğimiz ve desteğimiz herzaman sürecek. Felix KLIESER gibi önemli bir ismin verdiği konsere destek olmanın gururu içerisindeyiz. Vakıf olarak sanat ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.