İki yarışmada iki ödül

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerinin çalışma ve projeleri iki farklı organizasyonda ödüle layık bulundu. Dördüncü sınıf öğrencisi Sima Osum, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKA), Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı, GİKAD Akademi ve Habitat Derneği işbirliğiyle, girişimciliği teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor" proje etkinliğinde seçici kurul tarafından ikincilik ödülüne layık bulundu.

YDÜ Plastik Sanatlar Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Halil Çobancık ise, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı ve Kültür Dairesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Genç Sanatçılar Resim Yarışması"nda jüri tarafından ödül almaya hak kazandı.