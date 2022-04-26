Uyuyan Güzel ilk kez Mersin’de

Dünyaca ünlü Kuğu Gölü, Fındıkkıran gibi klasik balelerin arasında önemli bir yer tutan "Uyuyan Güzel" balesi Mersinli sanatseverler ile buluşacak. Kötü kalpli büyücü Carabosse'un 100 yıl boyunca uyuttuğu prensesin öyküsünün anlatıldığı, müziği ünlü besteci Çaykovski' ye ait iki perdelik eserin orkestra şefliğini Lorenzo Castriota Skanderbeg üstleniyor.

Marius Petipa'nın koreografisinin üzerine Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın koreografisi ile sahnelenecek olan eser bale sanatçılarının üstün performansı ve müziğin büyülü gücü ile Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde izleyici ile buluşacak. Eserin dekoru Hatice Kaptı'ya, kostümü Nursun Ünlü'ye, ışık tasarımı Tarı Deniz'e, eser sorumluluğu ise Erdoğan Şanal'a ait. Balenin ikinci gösterimi ise 30 Nisan 2022 Cumartesi 20.30'da yine opera sahnesinde gerçekleştirilecek.