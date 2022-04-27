Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden geleceğin sinemacılarına büyük destek

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından, sinema alanında eğitim almakta olan genç yetenekleri desteklemek ve Türk sinemasının geleceğine katkı sağlamak amacıyla 2015 yılından bu yana düzenlenen "Altın Baklava Film Akademisi, Uluslararası Öğrenci Film Festivali", bu yıl rekor katılım ile gerçekleşiyor. Hindistan'dan Fransa'ya, Mısır'dan Norveç'e; dünyanın neredeyse her bir köşesinden, 98 ülkeden kurmaca ve belgesel kategorilerinde 1368 filmin yarışacağı Festivalde, sinema öğrencileri bir araya gelecek, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve sinema sanatının usta isimleri ile söyleşiler gerçekleştirilecek.

Her yıl titizlikle belirlenen festival jürisine bu yıl oyuncu Burak Sergen başkanlık ediyor. Jüri üyeleri ise başarılı yönetmen Mesude Erarslan Tekin, televizyon programcısı Gülay Afşar, belgesel film yönetmeni ve akademisyen Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan.

Ayrıca Festivalde, Türk sinemasının duayen ismi oyuncu ve yönetmen Uğur Yücel de deneyimlerini aktaracağı bir söyleşi programında öğrenciler ile bir araya gelecek.

12 Mayıs gecesi düzenlenecek olan ve sunuculuğunu değerli gazeteci ve yazar Funda Karayel'in yapacağı Gala Gecesi ile sona erecek olan Festivalde, kurmaca ve belgesel kategorilerinde başarılı bulunan öğrencilere ödülleri takdim edilecek.