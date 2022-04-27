Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Şair Balman ölümün 4’üncü yılında anılacak
Giriş Tarihi: 27.4.2022 16:39

Şair Balman ölümün 4’üncü yılında anılacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Şair Balman ölümün 4’üncü yılında anılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk kadın şairlerinden Urkiye Mine Balman, ölümünün 4’üncü yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen panelle anılacak. 28 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda düzenlenecek panelin oturum başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Kıbrıs Araştırma Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur yapacak.

Panel öncesinde Ömür Alibaba, Urkiye Mine Balman'ın "Keman" adlı şiirinden Kamran Aziz'in bestelediği eseri piyanoda çalacak. Öğrencilerin Urkiye Mine Balman'ın şiirlerini de okuyacağı panelde Kültür Dairesi Müdürü ve şair Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, yazar ve şair Havva Tekin ile yazar ve araştırmacı Eralp Adanır da konuşmacı olarak katılacak.

Panelim oturum başkanlığını yapacak Prof. Dr. Öznur, "Urkiye Mine Balman'ın şiirlerini değerlendirirken veya okurken onun bu şiirleri yazdığı dönemi de çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü her şair kendi döneminin ortamına göre yazar, o dönemin duygularını yansıtır. Şairimizin yaşadığı dönemde ada, İngilizlerin egemenliği altındaydı ve insanlar bir baskı dönemi içerisinde yaşıyorlardı. O dönemde yazan insanların hemen hemen hepsi Kemalist, folklorik ve romantik şiirler yazarak duygularını dile getiriyorlardı" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şair Balman ölümün 4’üncü yılında anılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA