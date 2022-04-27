Şair Balman ölümün 4’üncü yılında anılacak

Panel öncesinde Ömür Alibaba, Urkiye Mine Balman'ın "Keman" adlı şiirinden Kamran Aziz'in bestelediği eseri piyanoda çalacak. Öğrencilerin Urkiye Mine Balman'ın şiirlerini de okuyacağı panelde Kültür Dairesi Müdürü ve şair Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, yazar ve şair Havva Tekin ile yazar ve araştırmacı Eralp Adanır da konuşmacı olarak katılacak.

Panelim oturum başkanlığını yapacak Prof. Dr. Öznur, "Urkiye Mine Balman'ın şiirlerini değerlendirirken veya okurken onun bu şiirleri yazdığı dönemi de çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü her şair kendi döneminin ortamına göre yazar, o dönemin duygularını yansıtır. Şairimizin yaşadığı dönemde ada, İngilizlerin egemenliği altındaydı ve insanlar bir baskı dönemi içerisinde yaşıyorlardı. O dönemde yazan insanların hemen hemen hepsi Kemalist, folklorik ve romantik şiirler yazarak duygularını dile getiriyorlardı" dedi.