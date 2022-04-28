Tosca prömiyerini yaptı

Tosca'yı izlemeye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Prof. Dr. İlber Ortaylı, bazı büyükelçiler, oyuncu Çağlar Ertuğrul ve çok sayıda sanatsever geldi. Eser, Türkiye'nin ilk Tosca'sı Semiha Berksoy'un kızı Prof. Zeliha Berksoy tarafından sahneye koyuldu. 3 perdelik operada, Tosca Seda Aracı Ayazlı, Mario Cavaradossi Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, Il Barone Scarpıa Eralp Kıyıcı, Cesare Angelottı Yiğitcan Tatlıoğlu, Il Sagrestano Mehmet Yılmaz Spoletta Cem Akyüz, Scıarrone Levent Akev, Un Carceriere Mahir Kat, Un Pastore Rüzgar Aydın oldu.

Ankara DOB orkestrası'nı Andrea Solinas yönetti. Dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ ve Aydan Çınar, koreografiyi Özge Ay ve ışık tasarımını Yakup Çartık yaptı. Eserde yaklaşık 250 kişilik koro, sanat ve teknik kadro yer aldı.

ESERİN KONUSU

1.PERDE

Polis müdürü Baron Scarpia tarafından Saint Angelo Kalesi'ne hapsedilen Roma eski konsolosu Cesare Angelotti, kız kardeşi Markiz Attavanti'nin yardımıyla kaçmış ve aile şapellerinin bulunduğu Saint Andrea Kilisesi'ne gizlenmeyi başarmıştır. Kilise hademesi gelerek, kiliseye Maria Magdalena tablosu yapan ressam Mario Cavaradossi'nin eşyalarını düzenler ve onun için yiyecek dolu bir sepet bırakır, Cavaradossi gelir, resmettiği Marla Magdalena tablosu üzerinde çalışmaya başlar. Resim kiliseye son zamanlarda sık sık dua etmeye gelen kimliği belirsiz bir kadına benzemektedir. Cavaradossi resmin, kadından çok sevgilisi Tosca'ya benzediğini söyler. Zangoç, ressamı çalışması için yalnız bırakarak ayrılır. Angelotti saklandığı mihraptan çıkar, iki adam birbirlerini tanımışlardır, Cavaradossi eski dostunun

yardımına hazırdır. Dışarıdan ressamın sevgilisi opera şarkıcısı Floria Tosca'nın sabırsız sesi duyulur, Ressam yiyecek sepetini arkadaşına vererek mihraba gönderir. Kıskanç Tosca girer girmez ressamı soru yağmuruna tutar. Ressam onun gönlünü alır ve gönderir. Tosca çıkar çıkmaz Angelotti'nin kaleden kaçışını bildiren top sesi duyulur. Ressam arkadaşını alarak kendi kır evine götürmek üzere yola çıkar, kiliseye koro çocukları ve halk gelir. Kilise hademesi, Bonapart'ın İtalyan ordusu tarafından yenilgiye uğratıldığını bildirerek bu şerefe dini tören yapılacağını söyler. Ayrıca gece Tosca bir konser verecektir.



Kaçağın izini kiliseye kadar takip eden Baron Scarpia, yanında Spoletta ve adamlarıyla gelerek soruşturmaya başlar. Ressam gitmiştir, yarım kalmış bir tablo, boş bir yemek sepetinin olması polis müdürünün şüphesini arttırır. Tosca, zafer kutlaması konseri dolayısıyla sevgilisiyle buluşamayacaklarını söylemek üzere kiliseye dönmüştür. Şarkıcıya aşık olan Scarpia, ondan yararlanarak kaçakları bulabileceğini düşünür. Orada bulduğu Markiz Attavanti'nin armasını taşıyan yelpazeyi göstererek Tosca'nın kıskançlığını arttırır. Kilisede zafer için dua başlar.



2.PERDE



Scarpia, Tosca'ya mektup yollayarak onu Farmese Sarayı'ndaki makamına çağırtmıştır. Spoletta girerek Angelotti'yi ressamın evinde bulamadıklarını ama Cavaradossi'yi tutukladıklarını haber verir. Scarpia ressamı sorguya çeker, ressam, Angelotti'nin nerede olduğunu bilmediğini söyleyerek meydan okur. Törenden çıkan Tosca, saraya Sacarpia'nın odasına gelir, sevgilisini görünce kollarına atılır, Cavaradossi ona gizlice bildiklerini söylememesini tembih eder. Scarpia ifadesinin alınacağını öne sürerek Cavaradossi'yi işkence odasına gönderir; sonra Tosca'dan evi ve Angelotti'nin saklandığı yeri söylemesini ister. Kadın sevgilisini aldatmamaya kararlıdır. Fakat Cavaradossi işkencenin acısıyla bağırdıkça, Tosca direncini kaybeder. Scarpia'ya Angelotti'nin saklandığı yeri söyler. Scarpia ressamı odasına getirtir, sevgililer kavuşmuştur. Cavaradossi hemen Tosca'ya bir şey söyleyip söylemediğini sorar. Tosca tersini söylese de ressam olan biteni anlamıştır. Bu sırada Sciarrone, Napolyon'un aslında yenilmediğini, savaşı kazandığı haberini getirmiştir.





Scarpia haberi kıvançla karşılayan Cavaradossi'yi tekrar zindana gönderir. Polis müdürü Tosca'yla yalnız kalmıştır. Tosca eski mutlu günlerin geri gelmesi için yalvarır. Scarpia Tosca'ya kendisiyle birlikte olursa Cavaradossi'ye düzmece bir idam hazırlayacağını ve serbest kalacaklarını söyler. Tosca çaresiz kabul etmiştir. Spoletta, Angelotti'nin yakalandığı anda zehir içerek intihar ettiğini bildirir. Scarpia adamına Cavaradossi'nin idamının, Kont Palmieri'ye yapılan gibi olacağı emrini verir. Kont Palmieri boş kurşun kovanlarıyla ateş edilerek sözde idam edilmiş, daha sonra kaçmasına göz yumulmuş bir özgürlük kahramanıdır. Scarpia artık herşeye razı olmuş görünen Tosca ve sevgilisi için bir geçiş belgesi hazırlamaya koyulur. O sırada Tosca, Scarpia'nın hançerlerinden birini gizlice almayı başarır. Scarpia ona sarılmak istediği anda onu bıçaklar, Scarpia'yı öldürmüştür. Geçiş belgesini alarak odayı terk eder.



3. PERDE



Saint Angelo Kalesi'nde şafak sökmek üzeredir. Uzaktan bir çoban şarkısı duyulur. Cavaradossi'nin son sabahıdır. Ressam gardiyandan izin alarak sevgilisine bir mektup yazmaya koyulur. Tosca ile geçen son mutlu gecesini düşünmektedir. Tosca telaşla gelerek ona pasaportu gösterir. Ressam Scarpia'nın imzasını tanımıştır. Bu onun ilk iyiliğidir, şaşırır. Tosca ona boş kurşunlarla ateş edileceğini, tüfekler patladığında hemen yere düşmesi gerektiğini söyler. Scarpia'yı öldürdüğünü anlatır. Cavaradossi ona sevgisini anlatır. Askerler gelerek ressamı kurşuna dizmek üzere yerlerini alırlar. Tüfekler patlar. Ressam yere yıkılır, askerler uzaklaşınca Tosca sevgilisinin yanına koşar, kalkması gerektiğini söyler. Fakat Cavaradossi gerçekten ölmüştür, Tosca korkunç gerçekle yüzyüze gelmiştir. Haln Scarpla son oyununu oynamıştır. Dışarıdan sesler duyulur, Scarpia'nın cesedi bulunmuştur. Askerler Tosca'yı yakalamak üzere koşarlarken Tosca kendini kalenin duvarından atarak intihar eder.