The Bağcılar 6 Mayıs’ta vizyonda

Filmin proje sponsorlarından H&S Grup Yönetim Başkanı Hasan Sümer projeye ilişkin açıklamasında, "Bağcılar'a geldiğimde gördüğüm manzara karşısında ne kadar doğru bir işin içerisinde olduğumu anladım. Manavların, kasapların, kıraathanelerin ve muhtarlıkların camında filmin afişi var. Bayram Arslan ve projenin ne kadar sevildiği ortada. Bu enerjinin vizyona da yansıyacağından hiç şüphem yok. Şimdiden heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"HAYRANLIK İLE İZLEDİĞİMİZ AKTÖRLERLE ÇALIŞMA FIRSATI YAKALADIK"

Filmin yapımcılarından Bahadır Atay'ın projeyi farklı bir kaliteye taşıdığını söyleyen Sümer, "Bahadır Atay ile tanışmamız sonrası hayranlık ile izlediğimiz aktörlerle çalışma fırsatı yakaladık. Erkan Can, Ertan Saban ve Selim Erdoğan ülkeye damga vurmuş çok sevilen karakterler projede yer alıyor. Oynamış oldukları projeler milyonlar tarafından takip ediliyor. Bu değerli isimlerin bizim projemizde yer almaları hem bizler hem de Bağcılar için büyük bir şans. Hepsini çok seviyorum; oyunculuktan öte kalpleri iyilik dolu güzel insanlara bizlere destek oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

"FİGÜRANLIK YAPARAK ÇIKTIĞIM YOLDA HİÇBİR ŞEY ZORLUK BENİ YILDIRMADI"

Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı İbrahim Arslan ve Çınar Mahallesi Muhtarı Hakan Delice'nin de destek olduğu filmin yapımcılarından Bayram Arslan ise "Doğma büyüme Bağcılar çocuğuyum ve Bağcılarda yaşıyorum. Bizim yaptığımız her işte Bağcılar olacaktır. Figüranlık yaparak çıktığım bu yolda hiçbir zorluk beni yıldırmadı. Söylenen her söz sadece yanan ateşime bir odun fazla attı. Unutmayın hayat cesurları sever. Bağcılar halkının vizyonda bizi desteklemesini bekliyorum" şeklinde konuştu.