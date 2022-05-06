Trabzon'da "22. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) ev sahipliğinde "22.Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) yapımı "Kanlı Nigar" adlı oyunla başladı. Oyunu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve tiyatroseverler birlikte izledi.

Festivalde, Kızlar Manastırı ise ilk kez Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali için Bursa Devlet Tiyatrosu oyunu "Sonum Başlangıcımdır" ile Filistin ASHTAR Tiyatrosu oyunu "Portakallar ve Taşlar"ı misafir edecek. Ayrıca bu yıl Ankara Devlet Tiyatrosu "Leyla ile Mecnun", Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Kürk Mantolu Madonna", Azerbaycan Devlet Akademik Milli Dram Tiyatrosu "On İkinci Gece", Moldova Eugene Ionesco Ulusal Tiyatrosu "Kral Lear", Gürcistan Shota Rustaveli Ulusal Tiyatrosu "Hedda Gabler", Yunanistan Art Vouveau Tiyatrosu "Aydaki İlk Çift" adlı oyunları sahneleyecek.

Trabzon'da düzenlenen '22. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin açılış töreninde konuşma yapan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Kurt, "Bu festivalleri sadece biz yapmadık, bizden önce de pek çok kültür bakanımız, genel müdürlerimiz ve bölge müdürlerimizin bu festivale eli değmiştir. Ben tüm bakanlarımıza genel müdürlerimize sanatçı müdürlerimize teknik ve idari personelimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Siz de bizi hiç yalnız bırakmadınız hem festival döneminde hem sezon içinde siz sayın seyircilerimize de içtenlikle çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hem sezon içinde hem festival döneminde DT'ye valilerin, büyükşehir belediye başkanların yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin de destek olduğunu belirten Kurt, " Sizlere bu akşam bizi yalnız bırakmadığınız ve festivalimizin ilk açılış gününde bizlerle olduğunuz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu festivalin uzun yıllar devam etmesini arzu ediyorum. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen TDT çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) Müdürü Elvan Saliha Karahasan, "Binlerce yıllık köklü tarihi sayısız kültürel zenginliği geçmişten günümüze ülkemiz kültürünü en iyi şekilde aktaran ve yaşamakta olan Trabzon'umuzun en nadide kurumlarından olan TDT bir zamanlar hayali bile kurulamayacak olan büyüdükçe anlamlanan anlamını buldukça çoğalan ve ilk etapta Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri kapsarken şimdi dünyanın her ülkesine her şehrine dokunan 22 yıllık bir tarihe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşamaktadır." dedi.

Kendileri için özel olan bugünde heyecanlarını paylaşan herkese teşekkür eden Karahasan, "En önemlisi TDT sezon oyunlarından tutun da festivalimize kadar her adımına yön veren sonsuz katkılarda bulunan DT Genel Müdürümüz Mustafa Kurt'a teşekkürlerimizi bir borç biliriz." dedi.

Konuşmaların ardından Karahasan, Kurt'a günün anısına Trabzonsporlu futbolcuların imzaladığı forma ile telkari işlemeli plaket hediye etti.

Öte yandan Sanatseverler festival programıyla ilgili detaylı bilgiye www.devtiyatro.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. Festivalin 20 Mayıs Cuma günü sona erecek.