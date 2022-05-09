MDOB’den “OperAcapella” konseri

Ücretsiz gerçekleşecek olan etkinlik, insan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı "A Capella" çok sesli müzik türü sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Dünya'da birbirinden farklı örneği bulunan Acapella eserlerini Mersin Devlet Opera ve Balesi koro sanatçıları ve koro şefi Anıl Aydın' ın önderliğinde gerçekleşecek.

Türk bestecilerinden ve dünya koro repertuvarından sevilen şarkıların yer alacağı konserde ayrıca Afrika Halk Şarkılarının renkli, hareketli ve sıcacık melodileri, Mersin Devlet Opera ve Balesi korosu sanatçılarının zengin ses rengi ve ahengi ile sahnelenecek.