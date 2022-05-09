"Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali" başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkıları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve himayesinde Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali 9-11 Mayıs tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl 93 ülkeden bin 141 filmin gönderildiği Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali, tecrübesi her yıl artan ekibi ile Türkiye ve yurt dışındaki sinemaya meraklı öğrencileri bir araya getirecek. Gösterimlerin yanı sıra festivalde konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşiler, atölyeler ve özel etkinlikler yer alacak.

Açılış filmi olarak bu yıl, ödüllü yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un 1963 yılında bir askerî darbe sonrası İstanbul Radyosu'nda bildiri okumaya çalışan bir grup askerin hikâyesini anlattığı "Anons" filmi belirlendi. Film, 31 Ağustos 2018'de 75. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında Coşkun'a, "Orizzonti (Ufuklar) Jüri Özel Ödülü"nü kazandırdı.

8. Uluslararası Sakarya Film Festivali'nin Onur Ödülü sahipleri belli oldu. 9-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivalde; oyuncular Zeynep Gülmez, Reha Özcan ve Ruhi Sarı'ya, Yönetmen Derviş Zaim'e ve Kuruluş Osman ve Destan yapımlarının senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'a Onur Ödülü verilecek.

Festival programı kapsamında Mahmut Fazıl Coşkun'un yönetmenlik üzerine söyleşisi, Portekiz Sinemateki-Sinema Müzesi'nden Vera Herold ve Neva Cerantola'nın Avrupa sineması üzerine söyleşisi, festival açılış filmi Anons'un yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun'un söyleşisi gibi alanında pek çok önemli kişilerle söyleşiler gerçekleştirilecek. Ayrıca festival kapsamında Senarist Tanıl Arayancan tarafından senaryo eğitimi, Doç. Dr. Menderes Akdağ, Utku Şentürk ve Çağlayan Babacan tarafından sinemada fikir geliştirme atölyeleri de verilecek.

Kurmaca ve belgesel alanlarında ödüllerin sahiplerini bulacağı Final Gecesi ve Ödül Töreni 11 Mayıs tarihinde Sakarya Millet Bahçesi'nde üniversitemiz ve halkımızın katılımıyla gerçekleşecek.