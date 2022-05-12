Necip Fazıl'ın muhteşem eseri yeniden sahnede! "Bir Adam Yaratmak" orijinal haliyle seyircinin karşısına çıkıyor



ORİJİNAL HALİYLE OYNANACAK

Oyunun yönetmeni ve başkarakteri Mehmet Tahir İkiler, 26 yıl boyunca eseri sahnelediğini hatırlatarak oyunun sahnelenmesinin 2019'da emekli olmasıyla sona erdiğini söyledi. İkiler, "2019'da sahnelere veda etmiştim. NETSANAT'ın güzel teklifiyle harikulade oyunculuğu olan arkadaşlarla oyunu ortaya koyacağız. Ankara seyircisinin karşısına 700'e yakın çıkmıştı. Tekrar sahneye koyulma fikri beni çok mutlu etti. Kısakürek'in 'Fikir çilemin sahne destanı" olarak gördüğü eseri sahneye koyma projesini ortaya koyduğu için Cemalettin Kömürcü'ye teşekkür ediyoruz. Eseri orijinal haliyle oynayacağız. Medeni cesaret isteyen bir şey. Genelde kısaltarak sahneliyorlar. NETSANAT bize imkân verdi. Değişiklik yapmadan orijinal haliyle oyunu sunacağız" ifadesini kullandı.



YÖNETMEN VE OYUNCULAR HEYECANLI

Yardımcı Yönetmen Hakan Örge de seyirci koltuğunda otururken eserin yansıtmak istediği duyguları derinden hissedileceğini belirterek, "Eser yüzyıllarca yaşayacak. En fazla etkiyi bu ekip bırakacak. Sanatseverleri profesyonel yorumla izlemeye davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. Oyuncu İrfan Kılınç eserin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak "Eğer bunu bir İngiliz, Alman yazsaydı tüm dünyanın bildiği bir eser olurdu. Edebi anlamda derinliği olan bir eser. Çok heyecanlıyız. Böylesine bir prodüksiyonla eseri sahneye koymak heyecan verici" diye konuştu. Oyuncu Başak Vural heyecanı "Seyircilerle buluşmak için sabırsızlanıyorum" diyerek paylaştı.