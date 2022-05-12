Necip Fazıl'ın muhteşem eseri yeniden sahnede! "Bir Adam Yaratmak" orijinal haliyle seyircinin karşısına çıkıyor

NETSANAT'ın sahneleyeceği Necip Fazıl Kısakürek'in ölümsüz eseri hakkında ATO Congresium'da basın toplantısı yapıldı ve oyundan kesitler sunuldu. Eserin yönetmenliğini ve başkarakter "Hüsrev" rolünü Mehmet Tahir İkiler üstlenirken, oyunun başlıca rollerini Serpil Çağıran (Ulviye), İrfan Kılınç (Mansur), Başak Vural (Selma), Melodi Çalışkan (Zeynep), Dara Tan (Nevzat), Ergin Özdemir (Şeref), M. Barış Özdemirli (Turgut) ve Ömer Faruk Nas (Osman) canlandıracak. Oyunun yardımcı yönetmenliğini Hakan Örge, dekor tasarımını Bekir Beğen, kostüm tasarımını Özge Akarsu, ışık tasarımını Yakup Çartık ve müzikleri de Kemal Gününç üstlenecek.
"MUHTEŞEM ESERİNİ SAHNEDE GÖRMEK BÜYÜK BİR MUTLULUK"
NETSANAT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü, böyle bir eseri sahneye koymaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Kömürcü, "ATO Congresium ve NETSANAT olarak çok uzun yıllardır sahne sanatlarına yönelik faaliyetleri yürütüyoruz ama Necip Fazıl Kısakürek, özellikle bizim hayatımızda silinemeyecek bir yere sahip. Onun bu muhteşem eserini sahnede görmek büyük bir mutluluk. Eseri 3200 kişilik sahnede ortaya koyacağız. 25 Mayıs'ta prömiyerini yapacağımız oyun İstanbul, Konya, Samsun, Kayseri illerinde de sahnelenecek" açıklamasını yaptı.
ORİJİNAL HALİYLE OYNANACAK
Oyunun yönetmeni ve başkarakteri Mehmet Tahir İkiler, 26 yıl boyunca eseri sahnelediğini hatırlatarak oyunun sahnelenmesinin 2019'da emekli olmasıyla sona erdiğini söyledi. İkiler, "2019'da sahnelere veda etmiştim. NETSANAT'ın güzel teklifiyle harikulade oyunculuğu olan arkadaşlarla oyunu ortaya koyacağız. Ankara seyircisinin karşısına 700'e yakın çıkmıştı. Tekrar sahneye koyulma fikri beni çok mutlu etti. Kısakürek'in 'Fikir çilemin sahne destanı" olarak gördüğü eseri sahneye koyma projesini ortaya koyduğu için Cemalettin Kömürcü'ye teşekkür ediyoruz. Eseri orijinal haliyle oynayacağız. Medeni cesaret isteyen bir şey. Genelde kısaltarak sahneliyorlar. NETSANAT bize imkân verdi. Değişiklik yapmadan orijinal haliyle oyunu sunacağız" ifadesini kullandı.
YÖNETMEN VE OYUNCULAR HEYECANLI
Yardımcı Yönetmen Hakan Örge de seyirci koltuğunda otururken eserin yansıtmak istediği duyguları derinden hissedileceğini belirterek, "Eser yüzyıllarca yaşayacak. En fazla etkiyi bu ekip bırakacak. Sanatseverleri profesyonel yorumla izlemeye davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. Oyuncu İrfan Kılınç eserin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak "Eğer bunu bir İngiliz, Alman yazsaydı tüm dünyanın bildiği bir eser olurdu. Edebi anlamda derinliği olan bir eser. Çok heyecanlıyız. Böylesine bir prodüksiyonla eseri sahneye koymak heyecan verici" diye konuştu. Oyuncu Başak Vural heyecanı "Seyircilerle buluşmak için sabırsızlanıyorum" diyerek paylaştı.