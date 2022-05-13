MDOB’den “Madama Butterfly” operası

Önceki gösterimlerinde büyük ses getiren ve izleyici tarafından çok beğenilen "Madama Butterfly" 14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:00'da Opera Sahnesi'nde izleyiciler ile yeniden buluşacak.

Japonya'nın Nagasaki kentinde yaşayan genç bir geyşanın hayatını konu alan eser, 2 perde olarak sahnelenecek. Eserde yer alacak karakter ve koronun kullanacağı 40 adet kuklanın projesi aynı zamanda rejisörü olan Melih Öztürk'e ait. Koreografisi ise Berna Turhan İleri'nin. Orkestra Şefi Tulio Gagliardo Varas, koro şefi ise Anıl Aydın. Anlatıcılığını Yusuf Ziya Büyükaslan'ın yapacağı eserin dekor tasarımını Özlem Topuz, kukla tasarım ve kostümünü Hatice Kaptı, ışık tasarımını Tarı Deniz, Video Projeksiyonu Umut Sinan Özdemir ve kukla teknik çözümlemesini Alper Güneri üstleniyor.

Oynatıcının vücudunun ön tarafına monte edilen, oynatıcı ile birlikte hareket eden büyük boy kuklalar ile gerçekleştirilecek olan kukla opera Türkiye ve dünyada bu tip kukla tekniği ve tüm karakter ve koronun kukla olması ile bir ilk. Mersin DOB, orkestrası, korosu ve bale sanatçıları ile birlikte uzun süre akıllardan çıkmayacak bir görsel şov yaşatacak.