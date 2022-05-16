İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki resim şöleni! Adliye çalışanlardan emek dolu sergi

İstanbul Anadolu Adliyesi''nde bugün tüm çalışanlar büyük bir ilgi ve merakla bir araya geldi. Adliye çalışanları Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen 'Her yerde herkes için varız' isimli proje çerçevesinde eğitim alarak yaptıkları resimleri seyircilere sundu. Onlarca eserin bulunduğu görkemli sergiye adliye çalışanlarının yoğun ilgisi yüzleri gülümsetti.

ADLİYE ÇALIŞANLARINDAN YOĞUN İLGİ

İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılış törenine, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz ve Kartal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfullah Kırtay, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Adalet Komisyonu Başkan Yardımcısı Nihat Zincirli, Başsavcı Vekilleri Hasan Turgut, Cumali Karakütük, Ömer Kurtuluş Aksoy ve Uğur Seçgin katıldı. Ayrıca sergiye adliye çalışanları da gelerek eserlere büyük ilgi gösterdi.

KARTAL KAYMAKAMI DA ORADAYDI

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, "İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme İl Temsilcilerinin koordinasyonunda yargı mensuplarının yapmış oldukları sanatsal çalışmalar için düzenlenen sergiye hepiniz hoş geldiniz. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ESERLERİNİ SERGİLEYEN MESLEKTAŞLARIMI KUTLARIM"

Başsavcı Vekili Ömer Kurtuluş Aksoy ise "Adliye çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmesi açısından emeği geçen değerli hocalarımıza ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Resim sergisinde eserleri bulunan meslektaşlarımızın ve adliye çalışanlarımızı kutlarım. Serginin herkese hayırlı olmasını dilerim" dedi.