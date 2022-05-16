Ünlü balet ağlayarak sahneyi terk etti!

Dünyaca ünlü balet Erhan Güzel, önceki akşam Don Kişot Balesi temsili sırasında sakatlandı. Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelenen gösteride baş dansçı olarak yer alan Güzel yaptığı ters hareket sonucu çapraz bağlarını yırttı. Oyuna devam etmekte zorlanan Güzel, sonrasında yaptığı açıklamayla sanatseverleri ve takipçilerini üzdü. Güzel, "Sona doğru yaptığım hareketle dizim çat etti. Sahnede ilk defa düştüm. Bir baletin, balerinin istemeyeceği bir sakatlık oldu. Ameliyat olacağım. 9 aylıkk tedavi süreci olacak. Seyircilerle arkadaşlarımla sarılarak ağlaştığım acı günüm, en mutlu günlerimden biri oldu. Ağlaya ağlaya birbirimizden ayrıldı"' diyerek bir veda videosu paylaştı. Sanat camiasını da duygulandıran Güzel'e destek mesajları yağdı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi de yayınladığı mesajda Güzel'e geçmiş olsun dileklerini sundu.