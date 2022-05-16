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Giriş Tarihi: 16.5.2022 11:50

Uyuyan Güzel balesi Mersin’de

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Uyuyan Güzel balesi Mersin’de

Mersin Devlet Opera ve Balesi, “Uyuyan Güzel” Balesini 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 20:00’da Opera Sahnesi’nde gerçekleştirecek. Dünyaca ünlü Kuğu Gölü, Fındıkkıran gibi klasik balelerin arasında önemli bir yer tutan “Uyuyan Güzel” balesi Mersinli sanatseverler ile yeniden buluşacak.

Kötü kalpli büyücü Carabosse'un 100 yıl boyunca uyuttuğu prensesin öyküsünün anlatıldığı, müziği ünlü besteci Çaykovski' ye ait iki perdelik eserin orkestra şefliğini Lorenzo Castriota Skanderbeg üstleniyor. Marius Petipa'nın koreografisinin üzerine Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın koreografisi ile sahnelenecek olan eser bale sanatçılarının üstün performansı ve müziğin büyülü gücü ile Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde izleyici ile buluşacak.

Eserin dekoru Hatice Kaptı'ya, kostümü Nursun Ünlü'ye, ışık tasarımı Tarı Deniz'e, eser sorumluluğu ise Erdoğan Şanal'a ait.

İlk gösterimi oldukça beğenilen "Uyuyan Güzel", 17 Mayıs 2022 Salı 20:00'da yine opera sahnesinde gerçekleştirilecek.

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Uyuyan Güzel balesi Mersin’de
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