Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatı minyatürde

Döneminde yapılmış kitaplar var. Ama bu kitaplara da çoğu insanın ulaşım imkanı yok. Tarihte bıraktığımız her şeyi tarihte bırakmış ve dolayısı ile onları öldürmüş oluyoruz. Halbuki onları günümüze taşıyarak nereden ne şekilde geldiğini insanlara göstermek gerekiyor. Bunun için de bu çaba içerisine girdik. Talebelerimle beraber çok başarılı sergilere imza atıyoruz " dedi.