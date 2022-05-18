Art & Kids Fest, çocukları sanat ve sanatçı ile buluşturmak için geliyor

21 – 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Galataport İstanbul – Saat Kulesi Meydanı'nda binlerce çocuğu ve ailelerini ağırlayacak olan Art & Kids Fest Türkiye'nin ilk sanat ve çocuk festivali. Festival kapsamında yer alan atölyeler, miniklerin el becerilerini, teatral yeteneklerini, müzik kulaklarını gibi birçok yönlerini desteklerken, özgüvenlerini, bedensel ve ruhsal gelişimlerini de arttırıyor.

Festivale bu yıl ilk defa ev sahipliği yapan Galataport İstanbul, şehrin tarihi limanını dünya standartlarında bir kruvaziyer limanı ile alışveriş, gastronomi ve kültür sanat merkezine dönüştürerek, 19. yüzyılın sonundan bu yana erişime kapalı bu alanı da İstanbul'a yeniden kazandırmış oldu. Galataport İstanbul'un, adını çok özel bir teknikle restore edilerek şehre kazandırılan 1848 tarihli Tophane Saat Kulesi'ni ortasına alan Saat Kulesi Meydanı, Nisan ayının başından bu yana pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 1 Nisan - 2 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen, İstanbul'un eski geleneklerini günümüze taşıyan "Nostalji İstanbul" ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak gerçekleştirilen Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın Galataport İstanbul Özel Konseri sonrasındaki ilk etkinliği Arts & Kids Fest oluyor.

ÜNLÜ SANATÇILAR ART & KİDS FEST'TE ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

0 – 13 yaş arası çocukları sanatla ve birbirinden değerli sanatçılarla buluşturan Art & Kids Fest kapsamında ünlü ressamlar Devrim Erbil, Ahmet Güneştekin ve Bubi çocuklarla keyifli resim atölyeleri yaparken, Erin İlkcan Aslan ile kitlesel resim atölyesine de dahil oluyorlar. Dileyenler Tan Sağtürk Akademi ile klasik bale, street dance atölyelerine katılıyorlar. Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, dünyanın en iyi 15 sokak sanatçısından ve ikonik kızgın pandaları ile tanınan ünlü grafiti sanatçısı Leo Lunatic bu festivalde yer alan diğer önemli isimler arasında yer alıyor. "Devrim Erbil ile İstanbul'u Renklendiriyorum" atölyesinde çocukların resme olan yetenekleri ünlü ressamın önderliğinde gün yüzüne çıkıyor ve resme ilgi duyan minikler Devrim Erbil ile sanatçının gözünden İstanbul'u renklendirirken, yerli ve yabancı pek çok büyük sanatçının çizgilerine dair fikir sahibi oluyorlar. Ekranların sevilen yüzü, ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir ise kil atölyesinde miniklerle bir araya gelerek hem eğlenceli hem de yaratıcı deneyimlere önderlik ediyor. Gelişen dünyanın vazgeçilmez ifade sanatı olan grafiti atölyesinde ünlü sokak sanatçısı Leo Lunatic ile bir araya gelen çocuklar, hayal güçlerinin grafitiye dönüşümüne şahitlik ediyor ve kolektif bir çalışmayla dev bir grafiti çizerek festivali renklendiriyorlar. Tüm müzik atölyelerinin Doremusic Akademi tarafından gerçekleştirileceği seanslarda çocukların bu alandaki yetenekleri de ortaya çıkıyor. Sanatçı Eymen Aktel minik katılımcılara suyun önemini kendi üslubuyla aktarıyor.

ÇOCUKLAR GÜNE YOGA YAPARAK BAŞLAYACAKLAR

Festivalde ünlülerin önderlik ettiği atölyelerinin dışında da birçok eğlenceli ve öğretici etkinlik bulunuyor. Güne Özge Zeynep Sayman ile yoga yaparak başlayan çocuklar festival boyunca tüm gün süren atölyelerde keyifli deneyimler ediniyorlar. Toplam 40'a yakın atölyenin yer aldığı Art & Kids Fest'teki diğer etkinlikler arasında ukuleleden vurmalı çalgılara pek çok enstrüman ile eğitimlerin olduğu müzik atölyeleri, kitlesel resim, objelerle resim, ustaların izinden sanat, tekstil boyama, porselen boyama, sürdürülebilirlik ve moda, ahşap oyuncak, kasnak nakış, paper art, mozaik, kukla, can suyu permakültür, tuvalimdeki doğa, yenilebilir sanat, stop motion animasyon, çizgi film, film, yaratıcı drama, karikatür ve çizgi roman, mimari tasarım ve sanat, matematik atölyeleri, minik doktorlar atölyesi, minik şefler atölyesi, kendi otomobilini tasarla, ayakkabı kişiselleştirme, dijital oyun tasarımı, robotik kodlama yer alıyor.

Görme, işitme ve bedensel engelli çocukları da kucaklayan Art & Kids Fest, atölyeleri ile "her" çocuğa dokunuyor, sanatla iç içe deneyimler yaşatıyor!

Disiplinler arası en önemli ve değerli öğrenme alanı olan sanat aracılığı ile çocukların yepyeni bilgiler öğrenmesini sağlayan, bunları da ezbersiz, deneyim odağında, yeteneklerini keşfederek ve geliştirerek sunan Art & Kids Fest sadece İstanbul'dan değil, Türkiye çapından minikleri ağırlıyor. Sanatla iç içe büyüyen, sanatı bir yaşam biçimi olarak benimseyen çocukları önemseyen, her organizasyonu ile bu konuda farkındalık sağlayarak bilincin gelişmesine öncülük eden Art & Kids Fest, öz güveni yüksek ve var olduğu topluma, dünyaya faydalı bireylerin yetişmesi misyonuyla çalışmalarını yürütüyor. Resimden müziğe, heykelden dramaya, animasyondan karikatüre, fotoğrafçılıktan dijital sanatlara kadar geniş bir yelpazede atölyeler gerçekleştiren Art & Kids Fest'te çocuklar konusunda uzman ve oldukça değerli sanatçılar ile bir araya gelerek, birlikte unutulmaz anlar geçiriyorlar.

HER ÇOCUK EN İYİSİNİ HAK EDER

Art & Kids Fest çocuk ve genç haklarını koruyan, savunan projeleri ile dünyada öne çıkan UNICEF ile bu yıl önemli bir iş birliğine imza atıyor ve UNICEF'e destek sağlıyor. Tüm çocuklara dokunabilmenin hedeflendiği festivalde UNICEF'in yanı sıra Pİ (Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği), TİDER (Temel İhtiyaç Derneği) gibi birbirinden değerli kurumlarla yapılan iş birliği sayesinde ihtiyaç sahiplerine de katkı sağlanıyor.

21 – 22 Mayıs 2022 tarihlerinde Galataport İstanbul – Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen 0 – 13 yaş arası Türkiye çapından tüm çocukları ve ailelerini ağırlayan, ağırladığı ziyaretçilerine de sanatla iç içe, benzersiz deneyimler, yepyeni keşifler sunan Art & Kids Fest'in biletlerini https://biletino.com/tr/e-ftn/art-kids-fest/ sitesi üzerinden avantajlı olarak online alabilir ya da saat 10.00'da başlayan festivalin gişesinden de aynı gün satın alabilirsiniz.

