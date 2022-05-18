Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi sanatseverlerle buluşuyor!

Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi'ni Alagöz Kültür Sanat hazırladı. Dans gösterisiyle tiyatro ile dansın harmanlandı. Farklı hikâyelerle farklı bir yolculuğa sanatseverleri çıkaracak olan gösterinin yapımcılığını ise Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz yaptı.

Gösterinin sanat yönetmenliğini Serhat Turak, senaryosunu Murat Kemal Kaya, müziklerini Taner Demiralp, sanat danışmanlığını Prof. Dr. Kamile Akgül, Prof. Dr. Kenan Şebin, kostüm tasarımını Sibel Danış, kostüm uygulamasını Tahir Bakal yaptı. Kardeşlik Destanı Dans Gösterisi, ilk kez İstanbullularla 21 Mayıs'ta İstanbul Ülker Sports Arena'da buluşacak.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DAN 100 SANATÇI BİR ARADA!

Bu gösteride ise halk yaratıcılığı örnekleri bulunuyor; ozan-âşık sanatı, destanlar, müzik folkloru, tasavvuf, tarihsel kahramanlıklar ve Türk topluluklarının ortak değerleri dans gösterisiyle harmanlanıyor. Tiyatro ve dansın buluştuğu gösteride Türkiye ve Azerbaycan'dan 100 sanatçı aynı sahneyi paylaşıyor. 12 farklı hikâyenin anlatıldığı gösteri iki perdeden oluşuyor. Toplam süresi ise 120 dakika.

AVRUPA VE MEKSİKA YOLCUSU

İstanbullularla buluşmanın ardından Türkiye turuna çıkacak olan Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi temmuz-ağustos aylarında ise Açıkhava mekânlarında sanatseverlerle buluşacak. Ege ve Akdeniz turnesinden sonra ise ekim ayından itibaren Avrupa, Azerbaycan, Türki Cumhuriyetleri ve Meksika'da gösterimleri yapılacak. Gösteri 50 bin sanatsevere ulaşması planlanıyor.