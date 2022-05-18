“Süleymanname” minyatür sergisi görücüye çıktı

Trabzon'da, Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan, Çınar Kültür ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan 'Süleymanname' kitap ve minyatür sergi programı için Orhahisar ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi'nde açılış töreni düzenlendi. Törene, eski Bakan Faruk Nafız Özak, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çınar Kültür ve Sanat Merkezi üyeleri ve sanatseverler katıldı. Minyatür sanatçısı Özcan Özcan'ın öncülüğünde kadın sanatçılar tarafından hazırlanan 54 özgün minyatürden oluşan sergi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

"DERNEĞİMİZ MİLLİ SANAT VE KÜLTÜRÜMÜZE HİZMET EDİYOR"

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Hülya Karadeniz, derneklerinin milli kültür ve sanata hizmet ettiğini belirterek, "Derneğimiz milli sanat ve kültürümüze hizmet etme anlamında kurulmuş kadınlardan müteşekkil bir dernek. Bu bağlamda buna hizmet eden birtakım çalışmalarımız var. Son çalışmamız da 'Süleymanname' sergimiz oldu. Derneğimiz çatısı altında milli sanat ve kültürümüze hizmet eden 20'ye yakın kurslar açtık. Aynı zamanda derneğimize ait sanat merkezimizde diğer sanatçılarımızın da eserlerini sunabileceği bir sergi salonumuz var. Sanatçılarımızın eserlerini de orada ağırlayabileceğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

"TALEBELERİMLE ÇOK BAŞARILI SERGİLERE İMZA ATIYORUZ"

Türk ve İslam tarihindeki birçok olayı, nesneyi, hikâyeyi minyatür sanatına taşıyan proje danışmanı ve minyatür sanatçısı Özcan Özcan, minyatür kitaplarının Türkiye'de az olduğunu belirterek, "Türkiye'de resimli tarih adına çok fazla bir eser yok. Bunu biraz daha dokunulabilir kılmak için çalıştık ve 4 sene gibi bir süre zarfında bu sergiyi hazırlayabildik. Maalesef resimli tarih kitaplarımızın yok sadece döneminde yapılmış kitaplar var. Ama bu kitaplara da çoğu insanın ulaşım imkânı yok. Dolayısı ile tarihte bıraktığımız her şeyi tarihte bırakmış ve dolayısı ile onları öldürmüş oluyoruz. Hâlbuki onları günümüze taşıyarak nereden ne şekilde geldiğini insanlara göstermek gerekiyor. Bunun için de bu çaba içerisine girdik talebelerimle beraber çok başarılı sergilere imza atıyoruz." açıklamasında bulundu.

"SERGİLERİN GEZME İMKÂNI SINIRLI OLDUĞU İÇİN KİTABA DÖNÜŞTÜRDÜK"

Süleymanname projesinin proje sorumlusu ve Süleymanname kitabı yazarı, minyatür sanatçısı Ayşe Nur Kapusuz da "Süleymanname projemiz iki bölümden oluşuyor. İlk bölümü Süleymanname'den seçilmiş minyatürlerin yeniden yapılması. Ama yaparken eskizleri çıkarılıp günümüzün boya gibi imkânları kullanılarak eserler oluşturuldu. Sergilerin gezme imkânı sınırlı olduğu için biz bu çalışmamızı kitaba da dönüştürmek istedik. Süleymanname aslında bir kitap. Kitabımızı minyatürlerimizin görselleri ile oluştururken her görselin yanına da oradaki tarihi olayı anlatan bir minyatür okuması da yapabileceğimiz metinler oluşturduk. Bu metinlerde zamanın şairlerinden beyitler aldık. Gayemiz hem Süleymanname'ye bir nazire oluşturmak hem de minyatüre bakan oradaki kişilerin hangi olayın anlatıldığını anlamasına yardımcı olmaktı. Kitabımızın basımı ise Çınar Kültür ve Sanat Derneği tarafından yapıldı." ifadelerini kullandı.

Klasik murakka üzerine alıntılama ve boyama teknikleri kullanılarak yeni bir yorumla hazırlanan sergide sanatçı Özcan Özcan'ın ve proje grubundaki diğer minyatür sanatçıları Arzu Akbulut, Aysel Güleser Ekşi, Ayşe Nur Kapusuz, Emel Demir, Emel Sakarya, Fatoş Borbor, Fikriye Akbulut, Füsun Yılmaz, Gülgün Keser, Hamiyet Leventoğlu, İsmet Gömeç, Neslihan Bulut, Tülay İlkar ve Zeynep Elçi'ye ait eserler yer alıyor.

Sergiyi gezen Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 2.sınıf öğrencisi İrem Toplu ise, gerçekten çok bilgi edineceğimiz bir sergi. Sanki o dönemleri yaşadık. Emeği geçenlere teşekkür diyorum." şeklinde konuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencisi Hüdanur Aydın ise, minyatüre karşı çok ilgim var. Okuduğum bölüm ile ilgili bir sergi. Tarihimizi bu sergide yaşamış olduk." dedi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanat ile gündelik yaşam serüveninin yanında, saray içinde ve dışındaki hayatını kronolojik şekilde anlatılan kitap ve eserlerin orijinalleri ve minyatür sanatının incelikleri konusunda dikkat çeken bilgileri içeren 'Süleymanname' sergisi 31 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.