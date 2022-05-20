Öğretmenler Korosu’ndan unutulmaz konser

Şef Demet Eren yönetiminde Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Sert ve yaklaşık 300 davetli katıldı. Koronun Anadolu'nun farklı yörelerinden seslendirdiği eserlere davetliler de eşlik ederken unutulmaz anlar yaşandı.

SALONA SIĞMADILAR

Korodaki sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel türkülerin yanı sıra organizasyonda halk oyunları gösterisi de sahnelendi. Salona sığmayan sanatseverler, konser ve gösteriyi merdivenlere oturarak izledi. Etkinliğin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Koro Şefi Demet Eren'e çiçek takdim ederken, sergiledikleri başarılı performans nedeniyle teşekkür etti. Protokol üyeleri ve koro hep birlikte anı fotoğrafı çektirdi.