“Ramazanın Işığını Yakala!” 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının kazananları belli oldu!

Ramazan ayının heyecanını farklı coğrafyalardan çocuklarla birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda nuru aramak niyetiyle gerçekleştirilen uluslararası fotoğraf yarışmasına tüm dünyadan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar kendi kültürlerine has süslemeler, yemekler, kıyafetler ve kutlamalar gibi Ramazan ayı geleneklerini fotoğraflarla yansıttılar. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın bulunduğu, ibadethanelerin ve iftar çadırlarının yer aldığı, paylaşmanın ve huzurun öne çıktığı fotoğraf kareleri jüri tarafından değerlendirildi.

Azerbaycan, Bakü, Somali, Lübnan, Ürdün, Almanya, Kıbrıs olmak üzere birçok farklı ülkeden ve Türkiye'nin farklı illerinden yarışmaya katılım sağlandı.

İşte Kazananlar ve Ödülleri! Lise

1. Sevde Yanıkdağ - İstanbul / DJI OSMO Aksiyon Kamerası

2. Zehra İlze - İstanbul / SJCAM Aksiyon Kamerası

3. Şerifenur Demir - Bursa / Instax Fotoğraf Makinesi

4. Ece Bakım - İstanbul / Mansiyon

Ortaokul

1. Betül Erva Özcan - İzmir / DJI OSMO Pocket Aksiyon Kamerası

2. Ayşe Reyyan Ürküt / Sakarya Android Tablet

3. Muhittin Ege Özdemir / Instax Fotoğraf Makinesi

4. Zehra Kozaneli / Mansiyon

İlkokul

1. Emir Taha Yarımeli - Konya / Tablet

2. Nisanur Demirtaş - İstanbul / Instax Fotoğraf Makinesi

3. Ramiz Ünal - İzmir / Kablosuz Kulaklık

4. Ali Sadi Alim - İstanbul / Mansiyon

2014 yılında kurulan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye'nin kültür birikimine ve eğitim geleneğine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bilgiyi keşfedecek, sorgulayacak ve işleyecek gençler yetiştirmek üzere yola çıkan vakıf, ihtiyaç sahibi pek çok öğrenciye burs imkânı sağlayarak ülkemizin yarınlarına katkı sağlıyor.