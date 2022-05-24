Alaeddin Yavaşca Gaziantep’te anıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde, Türk musikisinde meşk sisteminin son temsilcilerinden olan Alaeddin Yavaşca'nın sevilen besteleri, onursal üyesi olduğu Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu, konuk solistler ve Klasik Türk Müziği Korosu tarafından seslendirildi.

Konser öncesinde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Alaeddin Yavaşca'nın sanat kariyerinin Türkiye için önemini vurgulayarak, "Alaeddin Yavaşca hocamız, bu bölgenin yetiştirdiği Türkiye'nin en önemli sanatçılarından bir tanesi. Alaeddin Yavaşca'ya Kilis ve Gaziantep sahip çıkıyor. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrin en güzel kültür ve sanat etkinliklerinin yapıldığı ve sanatçının adını verdiğimiz merkezimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birkaç ay önce açmıştık. Şehrimize hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

Kilis Valisi Recep Soytürk ise, "Biz Kilisliler için övünülecek şahsiyetler var. Bunlardan biri Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca. O'nun ismini yaşatmak için çalışıyoruz. Özgün mimarisiyle yaşadığı evi 2 yıllık bir restoreyle yeniden canlandırdık. Eşi Ayten Yavaşca, bize birçok yeni bilgiyi verdi. Biz Alaeddin Yavaşca'yı seviyoruz. Bu konser için emek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Merhum Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca da çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kilis'teki müze de çok güzel olmuş. Keşke Alaeddin de yanımda olsaydı. Gaziantep Alaeddin Yavaşca'ya ayrı bir önem verdi" dedi.

Konuşmaların ardından Sinan Sipahi'nin koordinatörlüğünde iki bölümden oluşan anma konserinde, Osman Nuri Özpekel'in sunumuyla, bestelenen şarkıların hikayeleri salonu dolduran izleyicilerle paylaşıldı. İlk bölümde Muhtar Küçükkömürcü şefliğinde Büyükşehir Türk Musikisi Korosu yer alırken ikinci bölümde misafir solistler sahne alarak merhum Alaeddin Yavaşca'nın sanat hayatında çeşitli makamlarda bestelediği şarkılar seslendirildi.

MİSAFİR SANATÇILARDAN SÜRPRİZ

Konser esnasında Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan sürpriz yaparak enstrümanlarıyla Yavaşca'nın "Ümitsiz Bir Aska Düştüm" şarkısını beraber söylediler. Şarkı öncesi Ayten Yavaşca sahneye çıkarak Alaeddin Yavaşca'nın gençlik aşkını ve şarkının bestelenme hikayesini anlattı.

Yaklaşık iki buçuk saat süren konserin sonunda misafir sanatçılar Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan ile koro adına Muhtar Küçükkömürcü'ye günün anısına başkan Vekili Osman Toprak, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Ayten Yavaşca tarafından çiçek verildi.