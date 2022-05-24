Büyükşehir, Denizli’nin bir rüyasını daha gerçekleştirdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti, tarihi bir geceyi yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında "Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor" projesi ile restorasyonunu tamamlanan 2200 yıllık Batı Tiyatrosu'nun açılışı yapıldı.

15 bin kişilik Batı Tiyatrosu, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın verdiği açılış konseri ile 1690 yıl sonra yeniden seyircisiyle buluştu. Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek açılış konuşmasında Batı Tiyatrosu'nun en son 1690 yıl önce etkinliklere ev sahipliği yaptığını kaydederek, antik kentin ayağa kalkmasında büyük emekleri bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.

BAŞKAN ZOLAN, "BUGÜN HEYECAN DUYMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, muhteşem bir gece yaşadıklarını belirterek, açılış programı davetine icabet eden tüm hemşerilerine teşekkür etti.

Başkan Osman Zolan, "Gerçekten bugün heyecan duymamak mümkün değil. 2200 yıl önce inşa edilen Batı Tiyatrosu'nda sizlerle birlikteyiz. 1690 yıldır burada herhangi bir etkinlik yapılmamış. Depremler sonucu burası yıkılmıştı. Rahmetli iş insanı Esat Sivri ile merhum Mimar Cengiz Bektaş Bey Laodikya'yı hep Denizli'nin ve Ankara'nın gündemine taşımaya çalıştılar. Hak edene hakkını vermek gerekiyor. Başta Prof. Dr. Celal Şimşek hocam olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"LAODİKYA'YA SAHİP ÇIKIYORUZ"

2008 yılında Denizli Belediyesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerçekleştirdiği ve Türkiye'de bir "ilk" olan protokolü anlatan Başkan Zolan, "O gün Belediye Başkanımız Nihat Zeybekci Bey, ben de başkan yardımcısıydım. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile bir protokol imzaladık. Diğer kentlere örnek olan bu protokolle Laodikya'da tüm çalışmalara destek olduk" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA'nın stekleriyle Batı Tiyatrosu restorasyonunu tamamladıklarını ifade eden Başkan Zolan, kendilerine her türlü desteği veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na teşekkür etti. Batı Tiyatrosu'nun ayağa kalkmasında çok büyük katkı sağladıklarını belirten Başkan Zolan, "Laodikya'ya sahip çıkıyoruz. Bu toprakların altı ve üstünde ne varsa bize aittir. Bu etkinliğimiz bir başlangıç olacak. Burada birçok güzel etkinlikler yapılacak. Denizli öyle güzel bir şehir ki, başka şehirlere değişmek mümkün değil. Biz şehrimize sahip çıkıyoruz. Bu şehre Başkan olmaktan daha büyük onur ve şeref yoktur" diye konuştu.

VALİ ATİK: "ÇOK CİDDİ EMEK SARF EDİLDİ"

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, böylesi bir atmosferde bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Vali Atik, "Burada çok ciddi emek sarf edildi. Çok ciddi çalışmalar yapıldı. GEKA, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Celal Şimşek Hocamız çok büyük emek verdi. İyi ki bu eseri Denizli'mize kazandırdınız, bizleri bu konuda şevklendirdiniz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN: "ASIL ALKIŞ DENİZLİLERE"

Laodikya Antik Kenti'nin ayağa kalmasında büyük emekleri bulunan Başkan Zolan ve Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'e teşekkür eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da, şehirlerin ancak geçmiş birikimleri ve tarihleri ile var olabileceğini ifade etti. Demircan; "Asıl alkış buranın ruhu olan Denizlililere. Eğer bu ruh, duygu, heyecan burada olmasa ne bu fenomen yapı olurdu, ne de bu akşam buradaki muhteşem kalabalık hazır olurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2 tane temel konusu vardır. Birincisi, somut mirasımızı korumaktır. Somut miras işte bu antik şehirlerdir, tarihi mekânlardır, höyüklerdir" dedi. Anadolu`nun kendisinin bir kervansaray olduğunu belirten Demircan, "Bu dünyanın merkezi Anadolu`dur. Nerede bir medeniyet varsa, eğer kaynağını arıyorsak orası bizim memleketimizdir" ifadelerini kullandı.

DENİZLİLİLER LAODİKYA İLE BULUŞTU

Konuşmaların ardından emek verenlere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından plaket takdimi yapıldı. Daha sonra İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın sahne aldığı açılış konseri gerçekleştirildi. 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu'nu hınca hınç dolduran binlerce Denizlili muhteşem bir gece geçirdi. Öte yandan konser öncesi Laodikya Antik Kenti'ne akın eden Denizlililer, rehberler eşliğinde antik kent hakkında bilgi aldı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi, tarihi kentle buluştu.