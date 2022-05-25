Başkent Kültür Yolu Festivali, tüm coşkusuyla CSO ADA Ankara’da



MÜZİK DEVLERİNDEN ZİRVE PERFORMANSLAR

CSO ADA ANKARA, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında klasik müziğin en saygın isimlerini de müzikseverlerle buluşturacak. Yorumundaki incelik ve tutkuyla hem müzikseverleri hem de eleştirmenleri büyüleyen ECHO Klassik ödüllü soprano Anna Prohaska, dünyanın en köklü topluluklarından Deutsches Symphonie-Orchester Berlin eşliğinde CSO ADA ANKARA'da sahne alacak.

Dünyanın en prestijli sahnelerinde klasik müziğin en başarılı şefleriyle unutulmaz performanslara imza atan Prohaska, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ile Mozart'tan Titus'un Merhameti, Haydn'dan Issız Ada ve Berenice operalarından en sevilen aryaları seslendirecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştireceği ilk konserde dünyanın en iyi kemancıları arasında gösterilen Maxim Vengerov'a eşlik edecek. Uluslararası başarılarıyla tanınan viyola sanatçısı Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan'ın Vengerov ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacağı konser, Cemi'i Can Deliorman yönetiminde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kore-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 65. Yıldönümü kutlamaları kapsamında heyecan verici bir konserle de festivalin en önemli etkinliklerinden birine imza atacak. Rengim Gökmen yönetiminde müzikseverlerin huzuruna çıkacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, dünya çapındaki yarışmalarda büyük başarılar elde eden ve çok sayıda ilki gerçekleştiren keman sanatçısı Bomsori Kim'e kendi sahnesinde eşlik edecek.

Azerbaycan milli marşının yazarı şair Ahmet Cavad'ın 130. doğum günü anısına düzenlenen "Türksoy İnciler Dök, Gel Yoluna" konseri, Azeri şef Mustafa Mehmandarov yönetimindeki CSO ve Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, solistler Azer Zeynalov, Nigar Celilova, Orhan Celilov ve Heyyam Mamedov ile birlikte kardeş iki ülkenin dostluğunu notalar üzerinden aktaracak.