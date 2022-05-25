Başkent Kültür Yolu Festivali, tüm coşkusuyla CSO ADA Ankara’da

DÜNYA STARLARI SAHNE ALACAK
Başkentin kültür-sanat merkezi CSO ADA ANKARA, festival boyunca dünya starlarını, 360 derecelik izleme imkânı sunan üzüm bağı modelinde tasarlanmış Ana Salon'da ağırlayacak. Dünyanın en iyi 50 vokali arasında gösterilen, Latin Grammy ödüllü Buika, benzersiz sesiyle Başkentlilere unutulmaz bir performans sunacak. Ermeni asıllı İspanyol keman virtüözü Ara Malikian, kendine has yorumunu ve enerjik sahne şovunu CSO ADA ANKARA sahnesine taşıyacak. 40 yılı aşkın süredir Mali'nin ve Afrika'nın sesini dünyaya duyuran Salif Keita'nın müziğin evrenselliğini tüm dünyaya kanıtlayan "altın" sesi Ankara semalarında yükselecek. Bosna Hersek'in dünya müzik sahnesine armağanı Dino Merlin, Sevdalinka'nın en duygu dolu eserlerini CSO ADA ANKARA'da seslendirecek. A capella'nın dünyaya açılan en önemli temsilcileri arasında gösterilen İsveçli The Real Group, vokalin gücünü sahneye taşıyarak Başkent'te müzikseverlere unutulmaz bir müzikal deneyim yaşatacak.
MÜZİK DEVLERİNDEN ZİRVE PERFORMANSLAR
CSO ADA ANKARA, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında klasik müziğin en saygın isimlerini de müzikseverlerle buluşturacak. Yorumundaki incelik ve tutkuyla hem müzikseverleri hem de eleştirmenleri büyüleyen ECHO Klassik ödüllü soprano Anna Prohaska, dünyanın en köklü topluluklarından Deutsches Symphonie-Orchester Berlin eşliğinde CSO ADA ANKARA'da sahne alacak.
Dünyanın en prestijli sahnelerinde klasik müziğin en başarılı şefleriyle unutulmaz performanslara imza atan Prohaska, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ile Mozart'tan Titus'un Merhameti, Haydn'dan Issız Ada ve Berenice operalarından en sevilen aryaları seslendirecek.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştireceği ilk konserde dünyanın en iyi kemancıları arasında gösterilen Maxim Vengerov'a eşlik edecek. Uluslararası başarılarıyla tanınan viyola sanatçısı Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan'ın Vengerov ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacağı konser, Cemi'i Can Deliorman yönetiminde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kore-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 65. Yıldönümü kutlamaları kapsamında heyecan verici bir konserle de festivalin en önemli etkinliklerinden birine imza atacak. Rengim Gökmen yönetiminde müzikseverlerin huzuruna çıkacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, dünya çapındaki yarışmalarda büyük başarılar elde eden ve çok sayıda ilki gerçekleştiren keman sanatçısı Bomsori Kim'e kendi sahnesinde eşlik edecek.
Azerbaycan milli marşının yazarı şair Ahmet Cavad'ın 130. doğum günü anısına düzenlenen "Türksoy İnciler Dök, Gel Yoluna" konseri, Azeri şef Mustafa Mehmandarov yönetimindeki CSO ve Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, solistler Azer Zeynalov, Nigar Celilova, Orhan Celilov ve Heyyam Mamedov ile birlikte kardeş iki ülkenin dostluğunu notalar üzerinden aktaracak.
Şef Burak Onur Erdem yönetiminde sahne alacak Devlet Çoksesli Korosu, "Köklere Dönüş: Yeni Yağmurlar" başlıklı konserlerinde Brahms, Grieg, Barber ve Vaks'ın eserlerini seslendirecek.
Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçıları Hakan Aysev ve Efe Kışlalı'dan oluşan 3 Tenor, Napolitenlerden türkülere uzanan geniş ve renkli bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak.
SEVİLEN SESLERİNDEN MUHTEŞEM KONSERLER
Ülkemizin en başarılı vokalleri de Başkent Kültür Yolu Festivali boyunca sevilen şarkılarıyla CSO ADA ANKARA'da müzikseverlerle buluşacak.
Türk halk müziğinin güçlü sesi Zara, en güzel şarkılarını Başkentli dinleyiciler seslendirecek. Türk pop müziğinin hayranlık uyandıran temsilcileri arasında yer alan Murat Dalkılıç, kitleleri coşturan şarkılarıyla CSO ADA ANKARA'da keyifli bir konsere imza atacak.
FARKLI TÜRDEN KONSERLER CSO'DA
ANKARA'nın adını renginden alan konser salonu Mavi Salon, Başkent Kültür Yolu Festivali boyunca dopdolu bir etkinlik programına ev sahipliği yapacak.
Yurt içinde ve yurt dışında verdikleri konserlerle büyük beğeni toplayan Allegra Ensemble, farklı müzik türlerini bir araya getiren zengin repertuvarlarıyla CSO ADA ANKARA'da müzik ziyafeti yaşatacak. Piyanoda Rustam Rahmedov, kontrbasta Murat Ulus ve davulda Serkan Alagök'ten oluşan Ankara Caz Trio; vokalde Meriç Çalışan ile bir araya gelerek klasikleşmiş caz parçalarını kendilerine özgü bir yorumla sahneye taşıyacak. 2003 yılındaki kuruluşundan bu yana pek çok eserin dünyadaki ilk seslendirilişini gerçekleştiren Orkestra Akademik Başkent, özel bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak. Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan 3 Soprano 3 Bas, piyano eşliğinde geniş bir repertuvar sunacak. Tanini Trio, Batı eserlerini Türk motifleri, Türk eserlerini ise Batı üsluplarıyla düzenledikleri repertuvarıyla bambaşka bir müzikal deneyim yaşatacak. Uluslararası müzik sahnesinde kazandığı başarılarla tüm dünyada adından söz ettiren flüt sanatçısı Şefika Kutluer, geniş bir seçkiyle müzikseverlerin huzuruna çıkacak. Ezo Sunal'ın önderlik ettiği Lalala Çocuk Konseri, 2-8 yaş arasındaki miniklere eğlenceli oyunlara ve şarkılara eşlik ettikleri, interaktif bir festival deneyimi yaşatacak.
KAMYON TİYATROSU MİNİK SANATSEVERLERİ BEKLİYOR
Başkent Kültür Yolu Festivali boyunca CSO ADA Açık Alan'da kurulan Kamyon Tiyatrosu minik sanatseverlere yönelik oyunlar sergileyecek. Uygur Sanat oyuncuları "Kurbağa Prens", Konya Devlet Tiyatrosu oyuncuları "Nasreddin İnadın Sonu", Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları "Yunus Diye", İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncuları "Kuzu Maydonoz'un Maceraları" ve Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları "Altın Kız" ve "Bir Aslan İstiyorum" çocuk oyunları ile festival kapsamında Kamyon Tiyatrosu'nda sahnede olacak.
FESTİVAL BOYUNCA İKİ SERGİ
Başarılı uluslararası sanat danışmanı ve İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Beste Gürsu'nun küratörlüğünü üstlendiği iki sergi, Başkent Kültür Yolu Festivali boyunca CSO ADA ANKARA Açık Alan'da sanatseverlerle buluşacak. Çağdaş sanatın farklı disiplin ve jenerasyonlarından 20 sanatçının eserlerini bir araya getiren "Birlikte Var Olmak/Coexistence", ekolojik yıkım karşısında dünya için "birlikte var olma" çağrısında bulunuyor.
Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek Kıymetli Hurdalar'da ise dünya sanat platformlarında hurda/dönüşüm heykel sanatında öncülük eden 10 ülkeden 10 sanatçı CSO açık alanında kurulacak atölyelerle sanatseverlerle buluşacak. Sanatçılar, ekolojik ve geri dönüşüme dikkat çeken eserlerini metal, plastik, ahşap, dokuma gibi geri dönüşüm ve devamlılık sağlayan malzemeler kullanılarak üretecekler.
TARİHİ SALON'DA KOROLAR MARATONU
Geçtiğimiz yıl Dünya Koro Günü kutlamaları kapsamında CSO ADA ANKARA'da 12 koroya eşlik eden Devlet Çoksesli Korosu, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde korolarla bu kez bir maratonda bir araya gelecek. Başkentli müzikseverler, iki gün sürecek Korolar Maratonu'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen en başarılı koroları dinleme fırsatı bulacak. Koro Kültürü Derneği iş birliği ile 11-12 Haziran tarihlerinde gün boyu düzenlenen etkinlikler, tüm dinleyenlerin katılımına açık olacak. Maratona katılan korolar ve izleyiciler, 12 Haziran'da "Birlikte Söyle" konserinde bir araya gelerek önceden belirlenmiş etkinlik repertuvarını Devlet Çok Sesli Korosu önderliğinde seslendirecek.