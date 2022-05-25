Bitlis’te 1. Kitap Fuarının açılışı yapıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise, Bitlis'in yüzlerce tescilli eserle bir yıldız gibi parladığını vurgulayarak, "Bitlis deyince 6 bin yıllık bir şehirden bahsediyoruz. Benim sizlerden daha az bildiğim ve sizlerin çok daha iyi bildiği zenginliklerimiz mevcuttur. Adeta bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Yüzlerce tescilli eserle aslında bir yıldız gibi parlıyoruz. Ama ne yazık ki hak ettiğimiz yerde değiliz. Hepinizin bildiği üzere bir süredir o kıymetli yapıyı ortaya çıkarmak için Bakanlıklar ve Belediyemizle çok güzel faaliyetler yürütüyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede o güzellikleri ortaya koyarak Bitlis'i hak ettiği yere taşıyacağız. Tabi bir şehrin gelişmişliğini sadece alt ve üst yapıyla kıymetlendirmek mümkün değil. Artık dünyada kabul gören bir gerçek var ki şehirlerin, ülkelerin, devletlerin gelişmişliğini sahip olduğu sosyal ve kültürel faaliyetlerle konuşuyoruz. BETAV'ın yürütmüş olduğu faaliyeti bu manada çok kıymetli buluyorum. Ahmet Eren öncülüğünde yürüttüğünüz bu faaliyet benim için çok kıymetli. Biz şehri geliştirip, güzelleştirip turizme açacağız. Elbette hak etti yere kavuşturacağız. Ama alt ve üst yapıyı sizin bu sosyal ve kültürel etkinliklerimizle taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.