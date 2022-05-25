Zindandan Mehmed’e Mektup Sergisi AKM’de büyük ilgi gördü

Ünlü şaiir Necip Fazıl Kısakörek'in Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi 13 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AKM'de açılmıştı. Törende konuşan Başkan Erdoğan "Necip Fazıl'ı okumak, anlamak, onun açtığı yolu, yükselttiği dava bayrağını, ruhu ve manasıyla sürekli daha ileriye taşımak hepimizin boynunun borcudur" demişti.

Türk edebiyatının usta kalemi Necip Fazıl Kısakürek'in torunlarından Necip Fazıl Kısakürek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, dedesinin fikirlerini daha iyi anlatabilmek için ilk olarak "Çile" şiirinden yola çıkarak sergiyi açtıklarını ikinci Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi'ni açarak dedesinin ruhunu şad ettiklerini söyledi. Torunlarından Şeyma Kısakürek serginin Üstad'ın hapishane hayatının yanı sıra, ailesinin yaşadıklarına da farklı bir bakış açısı getirdiğini söyledi.

"KISAKÜREK ŞAİR OLMASININ ÖTESİNDE ŞİİRLERİN SULTANIYDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki anma programının ana temasını, üstadın özellikle Toptaşı Cezaevi'nde yazdığı "Zindandan Mehmet'e Mektup" şiirinin oluşturduğunu belirterek, "Önümüzdeki yılın programı da inşallah 'Sakarya' şiiri etrafında şekillenecektir. Vefat günü olan 26 Mayıs'ta ikindi namazını müteakip Ayasofya Camii'nde hatim duası yapılacak. Üstat verdiği bir konferansta Ayasofya için şöyle diyordu:

Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak. Öylesine açılacak ki bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. Evet hamdolsun Ayasofya tam da üstadın dediği şekilde açıldı. Kendisinin ardından okunan hatmin duasının orada yapılacak olması da manevi Kurtuluş Savaşı'nın bütün meselelerinin çıktığı yer diye tarif ettiği bu ulu mabedin asli misyonuna dönüşünün işaretidir. Allah'a hamdolsun.

SPOR BAKANI KASAPOĞLU DA SERGİYİ ZİYARET ETTİ

Yaklaşık iki haftadır açık kalan Necip Fazıl Kısakürek'in AKM'de düzenlenen "Zindandan Mehmet'e Mektup" sergisini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'da ziyaret ederek yazarın torunlarıyla sohbet edip sergiyi gezdi. Torunları da Kasapoğlu'na dedelerinin hayatını anlattığı kitabını hediye ettiler.

KISAKÜREK'İN SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ, ZİYARETCİ AKININA UĞRADI

Yaklaşık iki haftadır AKM'da açık olan serginin büyük ilgi gördüğünü belirten torunu Necip Fazıl Kısakürek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, "Dedemin Hapishane fotoğrafları, zindanda kullandığı çorapları, gözyaşlarıyla ıslanmış mendili ve niceleri… Necip Fazıl Kısakürek'in hapishanelerde geçen acılı günleri anlatılmak istendi. Dedem yazdığı eserler ve yaptığı konuşmalarla bedeller ödeyip zindanlara kondu, eserlerinin birçoğunu demir parmaklıklar ardında kaleme aldı, 25 Mayıs 1983'te vefat etmeseydi askeri idare tarafından 80 yaşında hapse konacaktı.Toptaşı Cezaevinde meşhur 'Zindan, iki hece Mehmed'im lafta!/ Baba katiliyle baban bir safta...' mısralarını kaleme alan Kısakürek'in hapishane hayatı ise 39. vefat yıl dönümü çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) açılan sergiyle canlandırıldı" dedi.

ŞEYMA KISAKÜREK: TOPTAŞI CEZAEVİNDE NESNELERLE HİSLERİNİ AKTARMAYA ÇALIŞTIK

Necip Fazıl'ın torunu ve küratör Şeyma Kısakürek Sönmezocak ise dedesinin acı dolu günlerinin geçtiği Toptaşı Cezaevinde nesnelerle hislerini aktarmaya çalıştıklarını belirterek "Necip Fazıl'ın hapis hayatı, öğrenim hayatından bile uzundur. O, çocuklarının büyümesini, eşi Neslihan Hanım'ı hep demir parmaklıklar ardından izliyor. Aslında boynunda yağlı bir urganla yazıyor. Fikir dediğimiz şey zaten böyle ortamlarda doğuyor. Biz de sergide interaktif uygulamalar ve nesnelerle onun hislerini aktarmaya çalıştık" dedi.

İLK DEFA GÖRÜLECEK VİDEOLARI SERGİLENDİ

Sergide Necip Fazıl'ın az bilinen ve bazıları ilk defa görülecek fotoğraf karelerinin interaktif ortamdaki halleri, yazarın hapishanede ve günlük hayatta kullandığı eşyaları görülebiliyor. En çok dikkat çeken şeyler ise daha evvel hiçbir yerde yayınlanmayan videoları. Bu videolardan biri, bizzat Necip Fazıl kamerasıyla ailesini çekmiş. Diğerlerinde ise kendisi görülüyor. Ata binme görüntüleri de ilk defa teşhir ediliyor. Bir yerde ise Necip Fazıl'ın hapishanede kullandığı çorapları ve yine hapishanede kitabını yazarken gözyaşıyla ıslanan mendili yer alıyor. Kısakürek'in son fotoğrafı ise şahsi eşyalarıyla canlandırılıyor. Koltuğu, bastonu ve robdöşambrı var; yalnız kendisi eksik… Hapishanedeyken kendisine yazılar mektuplar da interaktif olarak görülebiliyor. Bütün bunlar yazarın, yaşadığı çileyi daha iyi hissetmenizi sağlıyor.

DEDEMİN ANILMASI BİZİ MUTLU ETTİ

Şeyma Kısakürek, "Dedemin bu şekilde proğramlarla ve sergilerle anılması Kültür ve Turizm Bakanlığının Necip Fazıl Haftası ilan etmesi AKM'de peş peşe 'Reis Bey' ve 'Bir Adam Yaratmak' oyunları sahnelenmesi bizi mutlu etti. İnşallah seyredenlerin hoşuna gitmiştir. Ayrıca 26 Mayıs'ta da ikindi namazını müteakip Ayasofya'da hatim duası yapılarak serginin kapanışının yapılması bizim için çok anlamlı" dedi.