Başkent’te tasavvuf ezgileri

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 28 Mayıs - 12 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Başkent Kültür Yolu Festivali'nde tasavvuf müzik için de çeşitli programlara yer verilecek. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne 2008 Yılında Türkiye adına kaydedilen Mevlevî Semâ Töreni, festivali süresince Ankara Mevlevihane'sinde gerçekleştirilecek. Festivalin ilk etkinliklerinden biri olma özelliğini taşıyan Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Mukabelesi 28-29 Mayıs, 02-05 Haziran ve 9-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Programlarla topluluk 10 kez sahne alacak. Konserde tasavvuf müziğinin seçkin örnekleri seslendirilecek. Ardından Mevlevî Müziği'nin şaheserleri olan Mevlevî Ayinleri eşliğinde Semâ Mukâbelesi icra edilecek.





BALKAN RÜZGÂRI ESECEK

Bir diğer etkinlik olan "Kosova İlahileri" ile ise bazen Balkanların eşsiz ritimleri, bazen de Anadolu'nun Balkanlar'a nefes aldıran dingin Eşrefoğlu, Yunus Emre, Niyazi Mısri güftelerine giydirilen İslam ruhunun müziği yankılanacak. Kosova-Prizren ilahilerinin yanı sıra bugüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TİKA tarafından desteklenen 6 albüm ve üç kitapta yer alan en güzel Türkçe, Arnavutça, Boşnakça ve Arapça ilahiler seslendirilecek. Balkanlara has enstrümanların da eşlik edeceği konserle, 7 Haziran'da saklı kalan irfan müziği can bulacak.