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Giriş Tarihi: 27.5.2022 15:30

Cevdet Kudret ödülleri sahipleriyle buluştu

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Cevdet Kudret ödülleri sahipleriyle buluştu

Türk edebiyatına şiir, roman, öykü, deneme, tiyatro, eleştiri, inceleme alanında eserler bırakan Cevdet Kudret'in adını taşıdığı Edebiyat Ödülleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan ödül töreninde 2020 Öykü dalındaki ödülü Hakan Bıçaklı, 2021 ödülünü ise Ayşe Lütfer ve Eray Çaylı aldı.

Türk edebiyatına şiir, roman, öykü, deneme, tiyatro, eleştiri, inceleme alanında önemli eserler kazandıran Cevdet Kudret'in anısını yaşatmak amacıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Cevdet Kudret Ailesi ve TÜYAP iş birliğiyle düzenlenen Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri töreninde, ödüller sahipleriyle buluştu.

Törende konulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörü Handan İnci Elçi "Pandemi nedeniyle gerçekleştirme şansı bulamadığımız 2020 ve 2021 yılı ödül törenlerini bu yıl gerçekleştiriyoruz. Ödüllerimiz buradan sahiplerine verilecek" ifadelerini kullandı.

2020 Öykü dalındaki ödülü Hakan Bıçaklı, 2021 ödülünü ise Ayşe Lütfer ve Eray Çaylı aldı.

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Cevdet Kudret ödülleri sahipleriyle buluştu
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