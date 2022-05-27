Cevdet Kudret ödülleri sahipleriyle buluştu

Türk edebiyatına şiir, roman, öykü, deneme, tiyatro, eleştiri, inceleme alanında önemli eserler kazandıran Cevdet Kudret'in anısını yaşatmak amacıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Cevdet Kudret Ailesi ve TÜYAP iş birliğiyle düzenlenen Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri töreninde, ödüller sahipleriyle buluştu.
Törende konulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörü Handan İnci Elçi "Pandemi nedeniyle gerçekleştirme şansı bulamadığımız 2020 ve 2021 yılı ödül törenlerini bu yıl gerçekleştiriyoruz. Ödüllerimiz buradan sahiplerine verilecek" ifadelerini kullandı.